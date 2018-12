Rimi kõige nobedam ja terasem müüja töötab Rakveres

Sel aastal valiti Rimis juba 11. korda Nobenäppu ehk Rimi kõige paremat teenindajat. Tänavuse Nobenäpu võistluse võitis Tiina Mägi Rakvere hüpermarketist, kes sai auhinnaks 1000eurose reisivautšeri.

Nobenäpu võitja Tiina Mägi on Rimi Rakvere hüpermarketis töötanud juba 7 aastat ja talle meeldib töö väga. "Minu töö on peamiselt saalis, kus aitan inimestel vajalikke kaupu leida. Minu meelest ei ole kliendid 7 aasta jooksul eriti muutunud – inimesed on toredad ja enamikule meeldib suhelda. Hea tunde tekitab see, kui suudan mõnel tõredal kliendil tuju heaks tea. Tahan kiita ka meie kaupluse kollektiivi, kus töötajad on üksteise suhtes toetavad ning kokkuhoidvad."

Tiina Mägi ütles, et Nobenäpu võistlusel oli päris mitu sellist ülesannet, mille puhul pidi olema väga tähelepanelik. "Näiteks on meil kaupluses müügil dekoratiivsed kuivatatud õunad – kui klient tuli ja küsis, kas neid võib ka süüa, siis müüja ülesandeks oli õunte juures olev silt tähelepanelikult läbi lugeda, enne kui sai kliendile õige vastuse anda."

Reisile läheb Tiina Mägi koos perega ning soojale maale. "Laps juba ütles, et tahab sinna, kus on meri, soe ja päike."

"Hea teeninduskultuur on Rimis alati au sees olnud ja pingutame selle nimel kõvasti," sõnas Rimi personalijuht Kaire Tero. "Meil on palju suurepäraseid teenindajaid, kes saavad poekülastajailt väga sageli kiidusõnu ning nii mõneski kaupluses on kliente, kellel on oma lemmikmüüjad. Poekülastus on paljude inimese jaoks veidi ka sotsiaalne tegevus ning teenindaja naeratus ja lahke sõna on see, mis tihtipeale kindlasse kauplusesse tagasi toob. See näitab, et meie suurepärased teenindajad teevad oma tööd südamega ja tõeliselt hästi."

Nobenäpu võistlusest rääkides märgib Rimi personalijuht, et tegemist on teenindajate hulgas populaarse ettevõtmisega. "Tänavu osales eelvoorudes 67 teenindajat, kellest finaali jõudis 14. Nii finaalis kui poolfinaalides pidid võistlejad lahendama erinevaid suhtlussituatsioone klientidega, olema loomingulised ning tähelepanelikud. Näiteks pidi teenindaja leidma lahenduse olukorrale, kus klient soovis soojatoiduletis, et toit pandaks tema enda kaasavõetud karpi või jagama häid nippe värskelt tööle tulnud uuele müüjale selle kohta, kuidas kliendile hea teeninduselamus luua," lisas Kaire Tero.

Teise koha ning 750eurose reisivautšeri pälvis Nobenäpu konkursil Aire Karpson Võru Rimi superist ning kolmanda koha ja 500eurose reisivautšeri sai Merilin Aavik Kaubahalli Rimi superi kauplusest.

Rimi Nobenäpp on kuid kestev võistlus, mille käigus pannakse klienditeenindajaid proovile erinevates teenindussituatsioonides. Osaleda saavad kõik teenindajad ning konkurss on alati väga oodatud.