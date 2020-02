Rimi muutis õhukesed kilekotid tasuliseks

"Tasuta õhuke kilekott on eestlase jaoks nii omaks saanud, et selle eest raha ei taheta väga kergekäeliselt välja anda," tõdes Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

"Tasuta õhuke kilekott on eestlase jaoks nii omaks saanud, et selle eest raha ei taheta väga kergekäeliselt välja anda," tõdes Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Alates 18. veebruarist ei saa Rimist enam tasuta õhukesi kilekotte. Õhukesi kilekotte võib täna seaduse järgi tasuta jagada hügieeni eesmärgil. Seni saigi Rimis puu- ja köögiviljalettide juures õhukesi kilekotte tasuta võtta. Ettevõte püüab selle sammuga vähendada nii enda kui ka oma klientide ökoloogilist jalajälge. Õhuke kilekott maksab nüüdsest Rimis 5 senti.

"Õhuke kilekott või üldse kilekott ei ole esmatarbekaup, ilma milleta kuidagi ei saa," sõnas Bats. "Tegime eelmine aasta mitu eksperimenti, mil kõik õhukesed kilekotid maksid 5 senti. Eksperimentide tulemus oli see, et õhukesi kilekotte osteti poole vähem kui neid tasuta võeti ehk miljoni asemel pool miljonit. Samal ajal tõstsime ka suurte kilekottide hinda 5 senti – 25 sendini. Viimast muutust aga ei pidanud kliendid oluliseks hinnatõusuks ning suuri kilekotte osteti sama palju kui kogu aeg on ostetud. Siiski on viimase aasta jooksul pigem kasvava klientide arvu juures ostetud suuri kilekotte 10% vähem."

"Siit saab teha ainult ühe järelduse – tasuta õhuke kilekott on eestlase jaoks nii omaks saanud, et selle eest raha ei taheta väga kergekäeliselt välja anda. Küll aga ollakse millegipärast meeleldi nõus maksma kõrgemat hinda suurema kilekoti eest," märgib Bats. "Kummaline on see, et soodsamat paberkotti pole poekülastajad kilekoti vastu välja vahetanud, kuigi väike tõus nende müügis on näha. 2017. aastal oli paberist ostukottide müük 22% ning 2019 juba 31% kõikidest ostetud kottidest. Ka paberkott pole looduse heaolu silmas pidades parim lahendus, seepärast oleme aastaid üles kutsunud pigem ostukotte taaskasutama."

Katrin Bats leiab, et igal poekülastajal võiks kaasas olla riidest ostukott ning oma korduvkasutatavasse kotti saab panna ka puu- ja köögiviljad. "Samuti pakume ka ise puu- ja köögiviljalettide juures korduvkasutatavaid alternatiive õhukesele kilekotile."

"Lahtises liha- ja kalaletis ei ole veel kahjuks head asendust õhukesele kilekotile ehk siis seal on jätkuvalt õhukesed kilekotid tasuta, kuid kliendil on alati võimalik lasta panna liha- või kalatoode oma korduvkasutatavasse karpi," kinnitas Bats.

Ringlusse võetud materjalide osakaal on Rimi ostukottides 33%

Alates veebruarist on jaeketis müügil uus keskkonnasõbralike ostukottide valik, kus on nii 100% taaskasutatud plastpudelitest valmistatud riidest kotid, uue kujunduse ja erineva suurusega paberkotid ning kilekotid, milles on 50% ulatuses taaskasutatud materjali. Selle muudatusega on ringlusse võetud materjali osakaal Rimi ostukottides 33%.

"Keskkond on meie vastutustundliku ettevõtluse strateegia üks peamisi prioriteete," lisas Bats. "Plastikust ei saa loobuda üleöö, aga ka see, kui inimene tuleb poodi oma taaskasutatava ostukotiga, on väike samm keskkonnasäästlikuma majandamise poole. Juba ühest kilekotist loobumine teeb keskkonnale heateo. Meie plastiku vähendamise algatuse eesmärk on kaasata samuti kliente ning panna neid mõtlema, kas kilekott ikka on alati parim valik."

Rimi tellitud uuringust, mis viidi eelmisel aastal läbi kõigis kolmes Balti riigis, selgus, et 75% vastajaist ootas kaupluselt keskkonnasõbralike lahenduste tutvustamist, et vähendada negatiivset keskkonnamõju. Suurem osa vastanuist tunnistas, et nad juba tegutsevad keskkonnasõbralikult või plaanivad seda teha lähitulevikus. Uuringu järgi peavad eestlased prioriteediks esemete, sealhulgas pakendite (63%) taaskasutamist, plastpakendite kasutamise minimeerimist (53%) ja jäätmete ringlusse võttu (31%).

2020. aasta lõpuks asendab Rimi ühekordsed plastikust söögiriistad, kõrred ja plastkarbid keskkonnasõbralike lahendustega. Ühtlasi tegeleb ettevõte aktiivselt sellega, et vähendada ka puu- ja köögiviljade pakendamist.

Rimi uuring Baltimaade tarbijate harjumuste kohta viidi läbi koostöös Baltimaade juhtiva turu-uuringufirmaga RAIT Group juulis - augustis 2019. Veebiküsitlusele vastas 3050 inimest vanuses 18-65 aastat.