Rimi ostujuht: taimse liha jõudmine Eesti jaekettidesse on aja küsimus

Täna taimetoiduteemalise konverentsi Food Innovation Summit paneeldiskussioonis sõnas Rimi ostujuht Margus Amor, et nähtavasti jõuavad taimse liha tooted ka Eestis suurte kaupluste lettidele üsna pea – taimetoit on tõusev trend ning kui kasvab nõudlus, siis tuleb see ka täita.

"Meil on 20 Rimi kaupluses olemas eraldi letid taimetoitlastele ja veganitele. Viimase paari aastaga on nende toodete müük kasvanud kordades – mahud pole küll suured, kuid tarbija huvi taimetoidu vastu on suur," lausus Margus Amor.

"Me näeme, et klientide toiduvalikud muutuvad aasta-aastalt aina mitmekesisemaks ning ka toiduainete etikette uuritakse hoolikalt. Kõige suuremad toidukaupade müügiartiklid on küll aastakümneid olnud samad, nagu näiteks jahu-, piima- ja lihatooted, kuid ka seal on tekkinud palju sarnase maitse ning teistsuguse koostisega alternatiive, mille hulgast saab valiku teha vastavalt oma tõekspidamistele või dieedile."

Margus Amor selgitas, et nende tänased suurimad väljakutsed sortimendi arenduses ongi seotud toodete dubleerimisega ehk igal tavatootel on olemas nii-öeldi alternatiiv – öko, millegi vaba, vegani, fair trade’i või muu taolise näol. "Traditsioonilised mahutooted killustuvad iga päevaga ning see teeb valiku tegemise ketile keeruliseks, samuti seab piirangud kaupluse letipind."

Teiseks väljakutseks peab ostujuht toodetega kaasakäivaid andmeid: "Need peavad olema korrektsed ja selgelt välja toodud, sest inimesed soovivad oma igapäevast ostukorvi sisu filtreerida väga erinevate omaduse kaudu."

"Kui rääkida konkreetselt taimsest lihast, siis nii USA kui Euroopa suurimates jaekettides on taimse liha tooted olnud juba mõnda aega müügil, näidates head kasvu. USAs näiteks kasvas taimse liha müük eelmisel aastal 24%. Taimset liha ostavad ka need inimesed, kes ei ole põhimõttelised taimetoitlased – kogemus näitab, et kui toode maitseb hästi ning on tervislik, siis leiab see tarbija ostukorvis ning taldrikul oma kindla koha,“ rääkis Margus Amor.

"Inimesteni jõuab täna väga palju toitumisalast infot, mis aitab neil teha oma menüü kokkupanekul erinevaid valikuid. Eriti avatud kõigele uuele on noored. Nemad on väga hästi kursis sellega, mida tähendab võimalikult väike ökoloogiline jalajälg ning keskkonnahoid – sõltuvalt sellest tehakse ka toitumist puudutavad otsused. Meie roll on aga pakkuda laia sortimenti igale maitsele ning tabada ära trendid, samuti oleme Rimis oma ülesandeks võtnud suunata kliente tervislike valikute poole," lisas Margus Amor.

"Hea näite saab tuua 2015. aasta EY Põhjamaade toitumisalasest uuringust, kus selgus, et Põhjamaades hinnatakse kõige enam toitu, mis on mahe, kohalik, keskkonnasõbralik, ilma säilitusaineteta ning selge tooteinfoga. Neid märksõnu tuleb toidutootjal ning jaekaupmehel täna ja tulevikus jätkusuutlikkuse tagamisel silmas pidada," märkis Margus Amor.