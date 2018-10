Ringraudtee aitaks autota Kiili või Jürisse sõita

Kui ringraudtee teoks saab, ei pea Tartu või Narva poolt tulevad ohtliku veosega kaubarongid enam sõitma Paldiskisse läbi Tallinna, vaid saaksid liikuda Ülemiste järve tagant otse Paldiski raudteele.

Tallinn ja Harjumaa omavalitsuste liit tahavad, et Tallinna ümber rajataks ringraudtee, millel sõitvad reisirongid aitaksid toime tulla inimeste järjest tihedama liikumisega linna ja selle lähivaldade vahel. "Tallinn on kindlasti huvitatud võimalikult paljudest alternatiividest linnas liikumiseks, ja rong on üks neist," ütles abilinnapea Andrei Novikov. "Eriti olulised on mitmekesised liikumisvõimalused Tallinna ja selle lähivaldade vahel. Rong oleks seal peaaegu et ainus alternatiiv bussile või isiklikule autole."

Praegu peavad Paldiski suunast tulevad kaubarongid Narva või Tartu poole edasi liikumiseks sõitma kõigepealt läbi Kopli kaubajaama, seal ümber pöörama ja alles siis saavad soovitud suunas sõitu jätkata. Sama lugu on vastupidises suunas liikuvate rongidega. "Sellised Tallinna lihtsalt läbivad rongid koormavad aga linna liiklust ja tekitavad muid probleeme," nentis Novikov. "Seetõttu on juba ammu räägitud, et linna läbivatele kaubarongidele tuleks ehitada ümbersõiduraudtee, mis kulgeb väljaspool linnapiiri."

Läbi tihedasti asustatud linna liikuvad rongid veavad sageli potentsiaalselt ohtlikke kaupu, mis teeb ümbersõiduraudtee rajamise veelgi olulisemaks. Uut raudteed on vaja ka linnast välja kolitava Ülemiste kaubajaama pärast – selle asemel tuleb Tallinna piiri lähedale Soodevahe kaubajaam.

Kaks raudteed kõrvuti

Kavandatav ringraudtee on vana idee edasiarendus. Uudne on aga see, et kui ümbersõiduraudtee pidi minema Ülemiste järve tagant Tallinnast lihtsalt mööda, siis ringraudtee haru pöördub linna piiri lähedal ümbersõiduteelt kõrvale algul Ülemiste ja sealt edasi juba olemasolevat raudteed mööda Balti jaama suunas. Kui ringraudtee mõte teoks tehakse, ei pea Tartu või Narva poolt tulevad kaubarongid sõitma Paldiskisse enam läbi Tallinna, vaid saavad liikuda Ülemiste järve tagant otse Paldiski raudteele. Samal ajal saaks aga tänu Tallinna piirilt algava ringraudtee harule liikuma panna reisirongid, mis alustavad sõitu Balti jaamast, jõuavad Ülemistele ning kulgevad sealt edasi juba uut raudteed pidi, mööda linna piiri ja läbi sealsete asulate.

Osaliselt kulgeks ringraudtee Rail Balticuga sama trassi, kuid mitte samu rööpaid pidi, sest ringraudtee laiuseks on kavandatud 1520 mm, aga Rail Baltic kasutab Euroopas levinud 1435 mm laiust. Soovitavalt hakkavad ringraudteel sõitma elektrirongid. Uuele raudteelõigule kavandatakse viis-kuus uut peatust.

Ühendaks linna ja lähiümbrust

"Selline rongiühendus, mis seob vähemalt mõned linnalähedased asulad linna keskusega ja teisalt viib kesklinna inimesi linna ääres asuvate ettevõtete juurde tööle, leevendaks oluliselt igapäevast rännet Tallinna ja lähivaldade vahel," ütles kavandatava ringraudtee kohta Tallinna linnaplaneerimise ameti linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer. Ringraudtee rajamine on Looveeri hinnangul eriti oluline veel seetõttu, et kogu Tallinna piirkond kasvab, kuid linna sissesõiduteid ei ole võimalik ega ka mõistlik enam laiendada. "Kuna teid laiendada ei saa, tuleb probleemid lahendada ühistranspordi abil," lausus Looveer.

Tema seisukohti kinnitab ka praegu käimas olev Tallinna ja selle lähivaldade liikuvusuuring, mille järgi tuleb sõite üle linna piiri järjest juurde.

Looveeri sõnul ei ole ringraudtee kauge tuleviku teema, vaid selle kavandamisega tuleks alustada kohe. Eskiisprojekt on juba koostatud. "Kuna Rail Baltic ja ringraudtee tulevad kõrvuti, siis on ainuke mõistlik lahendus need ühel ajal valmis ehitada," rääkis Looveer. "Rail Balticu ehitamisel peaks sildade, juurdepääsuteede, muldkehade ja viaduktide ehitamisel arvestama ringraudteega. Kui kohe ringraudteed ehitama ei hakata, siis hiljem on seda väga raske teha. Tallinna linna soov on, et ringraudtee ehitatakse nüüd valmis."

Tegelikult ei piirdu linna plaanid ringraudteega. Seoses sellega, et Kopli liinidele on alustatud uue elurajooni ehitamist ja Põhja-Tallinnas on vähemalt mõtte tasandil teoks muidki suuri arengukavasid, on arutluse all olnud mõte ka sellesse piirkonda reisirongid sõitma panna. "Võiks olla suhteliselt kiire rongiühendus Kopli, Telliskivi, Kristiine ja Ülemiste vahel," selgitas Looveer. "Suures osas on seal olemas raudtee, mis läheb Bekkeri sadamasse välja."