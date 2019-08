Rinnaga toitmise nädal kutsub inimesi oma hoiakuid avardama

"Imetamisteema on noorte naiste hulgas populaarne ja imetamisnõustamise loengud on praktiliselt kogu aeg täis –on näha, et teemaga tahetakse tegeleda ja see on emadele oluline," ütles rinnaga toimise nädalat piknikuga avanud Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku imetamisnõustamise juht Marge Põldma.

"Imetamisteema on noorte naiste hulgas populaarne ja imetamisnõustamise loengud on praktiliselt kogu aeg täis –on näha, et teemaga tahetakse tegeleda ja see on emadele oluline," ütles rinnaga toimise nädalat piknikuga avanud Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku imetamisnõustamise juht Marge Põldma.

Kui veel paarkümmend aastat tagasi julgustati emasid hoopis kunsttoitu kasutama, siis Põldma sõnul see enam nii pole. "Väga hästi on ära tõestatud, et midagi paremat rinnapiimast pole olemas. Meie majas on ka need olukorrad olemas, kus segutoitu beebile antakse aga need peavad alati olema meditsiinilised põhjused miks seda tehakse," kinnitas Põldma. "Lihtsalt selle pärast, et keegi tahab, või soovib või keegi tunneb raskusi imetamisel - ühesõnaga mittemeditsiinilistel põhjustel – need ei ole õigustus, et lapsele segutoitu anda".

Suhtumisi on seinast seina

Nooruke ema Helen, kellel imik kõhupeal magas, rääkis, et selline üritus on kindlasti vajalik. "Olen tähele pannud, et osadele inimestele on ikka veel võõrastav, kui ema toidab avalikus koha oma last. Mulle on isegi tuldud ütlema, et miks te last avalikus kohas rinnaga toidate – istuge kodus. Osad hurjutajad on need, kellel endal lapsi pole ja teine grupp on eakamad naised. Olen neilt tigedatelt küsinud: "miks te lapsi vihkate?", siis on nad minema läinud. Tundub, et sellised vihkavad kõiki ja kõike."

Teise lapse just sünnitanud Kadri sõnas, et kuna kahe lapse vahe on 12 aastat, tunneb ta ennast kui esmasünnitaja. Teda ajendas kahenädalase beebiga piknikul osalema soov saada ühendust noorte emade kogukonnaga. "Kuna ma pole Facebookis suhtleja mõtlesin, et näen silmast silma teisi väikeste beebidega emasid. Mul endal pole lähisõpruskonnas beebiga emasid. Siin on hea jagada kogemusi ja kuulata millised teemad on üleval".

Kadri ütleb, et tema pole avalikult imetamisel tõrjuvat suhtumist tundnud. Ise peab ta last imetavat ema loomulikuks nähtuseks ja seda ei tule ühiskonnas kuidagi tõrjuda.

Vestlust kõrvalt kuulav noor ema, kes oli piknikule tulnud koos mehega, ütles, et tema kogemusel on imetamisnõustajad väga professionaalsed ja neist on olnud talle suur abi. "Imetamisteemast on vaja rääkida juba seetõttu, et esimene reaktsioon, kui sul ei ole või tule rinnast piima või on ainult ternespiim on väga kurb emale. Need inimesed siin on väga suureks abiks sellest momendist ülesaamisel."

Ühiskonna laiem teavitamine

Imetamisnõustamise juht Marge Põldma sõnul tahavad nad rinnaga toitmise nädalal korraldatud piknikuga anda suurematele hulkadele teada, et avalikult rinnaga toitmine on täiesti normaalne tegevus. Rinnaga toitmine paneb aluse tervislikule tulevikule, mistõttu on lapsevanemate toetamine asjakohaste tänapäevaste tõenduspõhiste teadmistega hädavajalik. "Last rinnaga toitma ei ole võimelised vaid 2% naisi. Paraku on imetamise võimalikkusesse ja mõttekusse mitte-uskujate arv üllatavalt suur ning seetõttu on hädavajalik tõsta imetamisalast teadlikkust ühiskonnas, eelkõige lapsesaamiseas noorte perede hulgas," selgitas Põldma. "Meil on rõhk just sõnale vanemate toetamine, mitte ainult emadest ei käi jutt vaid ka isadest käib jutt. Hästi teada on fakt, et kui isa jääb peale lapse sündi isapuhkusele kasvõi mõneks ajaks, siis juba see annab efekti, et ema toidab last rinnaga kauem. Imetavad emad, teie seisate hea selle eest, et meie tuleviku tervis oleks parem, et need inimesed, kes tulevikus meie eest hoolitsevad, nemad oleks parema tervisega ja targad, tublid inimesed," pöördus Põldmaa kohale tulnud emade poole.

"Teine lisa eesmärk tänase piknikuga on tähelepanu tõmmata avalikus ruumis imetamisele. Emad, kes on valmis avalikus ruumis imetama, tõenäoliselt imetavad last pikemat aega, sest sinu laps tahab nii või naa süüa ükskõik mis kohas sa parasjagu oled. Et sa pisikese lapsega ei jää koju sunnismaiseks, kuskile istuma ja ootama, kui laps suuremaks saab, et saaksid ringi käia temaga. Sa käid jalutamas, poodides, üritusel – kõik need kohad on okei, et last rinnaga toita," kinnitas Põldma. "Emalt emale nõustamine on väga oluline. Ka imetamise grupid aitavad sellele kaasa, et emad oleks eneses kindlamad rinnaga toitmisel".

Väärt tunnustus

"Meil eriline põhjus pidada imetamisnädalat eriti pidulikult, sest saime just kätte beebisõbraliku haigla sertifikaadi – see on meile väga tähtis ja suur asi. Pidime jätkuvalt vastama nendele standarditele, mis meil haiglas kehtinud on. Me pole neis kümne aasta jooksul allahindlust teinud," rääkis Põldma. Tema sõnul eristab neid sertifikaadita sünnitushaiglatest see et, neil on väga heal tasemel imetamisnõustamise kabinet, mis on üsna harukordne Eestis. "Meil on päris palju tööl imetamisnõustajaid ja nõustame emasid nii ambulatoorselt, kes on haiglast välja kui statsionaarseid patsiente. Lisaks on meil imetamisnõustamise loengud eesti, vene, inglise keeles juba rasedatele. Nende gruppide järele on nõudlus suur ja nad täituvad kiiresti".