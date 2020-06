RKAS näeks jalgpalli sisehalli hoopis Sisekaitseakadeemia läheduses

"Selle kinnistu puhul tuleks teha uus detailplaneering ning algust tuleb teha analüüsiga, et kas sinna on üldse võimalik ehitada," märkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tegi Tallinna linnale pakkumise ehitada Maarjamäe jalgpallihall Pirita-Kosele Sisekaitseakadeemia lähedusse Kase tänav 68b kinnistule, vahendas BNS ERR-i.

Linnavalitsus teatel peaksid ministeeriumid enne analüüsi alustamist omavahel kokkuleppele jõudma. Kase 68b kinnistu asub kortermajade vahetus läheduses ning veidi edasi Sisekaitseakadeemiast. Lisaks on sinnakanti planeeritud Mustakivi tee läbimurre, kaugele ei jää ka Lasnamäe õigeusu kirik.

RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger ütles, et jalgpallihalli esialgse planeeritud asukoha asemele otsitakse alternatiivset varianti, et lahendus rahuldaks kõiki osapooli. "Kõnealune kinnistu aadressiga Kase tänav 68b võiks esialgsel hinnangul sobida spordihalli tulevaseks asukohaks, aga ootame ära linna seisukoha," ütles Mäger.

Novikov ütles, et linn ei puutu praegu üldse vaidlusesse ning riik peaks FCI Levadia juhi Viktor Levadaga maha istuma ning lepingu detailid selgeks rääkima.

"Selle kinnistu puhul tuleks teha uus detailplaneering ning algust tuleb teha analüüsiga, et kas sinna on üldse võimalik ehitada. Mis on maa sihtotstarve, on ta elamumaa, sotsiaalmaa, siin on mustmiljon tingimust. Lisaks tuleb uurida, kas ka elanikud oleks nõus," ütles Novikov ja väljendas pahameelt, et linn sellesse vaidlusesse tiritud on.

Novikov ütles, et riik peaks lepingut Levadaga muutma, kui ei soovi jalgpallihalli memoriaali läheduses näha. Kuid ennekõike peaksid ministeeriumid majasiseselt leidma ühise lahenduse, ütles Novikov. "Praegu on see lihtsalt, ma ei taha nüüd halvasti öelda, aga poliitiline mõnes mõttes mäng, millesse on vägisi kaasatud RKAS," ütles Novikov.

Abilinnapea selgitas, et selline käitumine on kohati isegi diskrimineeriv. "Memoriaal ei ole poliitilse kasu lõikamise koht ja on kahju, et nii tehkse," sõnas Novikov.