Robotmuruniidukid võivad olla siilidele ohtlikud

"Loomad ja linnud jäävad paraku masinate, ka niidukite ette aina rohkem," kinnitas Heiki Valner Loomapäästegrupist. "Robotniidukitest pole küll teada antud, aga tavaniidukid vigastavad küll - tavalised ohvrid on jänese- ja linnupojad ning siilid."

Valneri sõnul tuleb väikeloomade säästmiseks olla lihtsalt tähelepanelikum. "Kasuks tuleb kui enne niitmist territoorium kasvõi põgusalt üle kontrollitakse. Ka oksi või prahti põletades tasuks enne lõkke süütamist veenduda, et sinna igasugu elukaid poleks vahepeal kolinud," soovitas Valner.

Tema sõnul ei saa välja tuua robotniidukite erilist ohtlikkust, kuid niitmisel tehakse loomadele viga järjest tihemini. "Suured niidukid ehk kombainid teevad ka palju kurja, aga need juhtumid enamasti avalikkuse ette ei jõua, sest vaikitakse maha," rääkis Valner. Viimane selline juhtum toimus tema sõnul nädalake tagasi Läänemaal, kui kombain loorkulli pesa segi paiskas. "Linnupojad jäid õnneks ellu ja kasvavad Loomapäästegrupi hoiukodus."

Kolmapäeval anti tema sõnul teada aga siilist, kelle vigastused meenutavad vägagi niiduki ette jäämist. "Inimene ise seda eitas," nentis Valner.

Tavaline niiduk teeb rohkem müra

Ka Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu nentis, et vigastatud siile ja muid väikeloomi loomakaitsjate hoole alla ikka jõuab. "Kahjuks ei ole aga tagantjärgi alati võimalik tuvastada mis täpselt loomaga juhtus," ütles ta ja lisas, et sellist juhtumit ta nimetada ei oska, kus oleks kindlalt teada, et loom sai vigastuse või hukkus just robotmuruniiduki tõttu.

Rohkesti on Karurahu sõnul küll juhtumeid, kus loomad on viga saanud trimmerniiduki tõttu. "Igasugused muruniidukid võivad väikeloomadele ohtlikud olla. Tavalise niiduki puhul on võimalus, et inimene märkab ja reeglina teevad tavalised niidukid ka rohkem müra," selgitas ta.

Lisaks lindudele ja väikeloomadele on robotmuruniidukid ohtlikud ka putukatele nt mesilastele ja liblikatele. "Õnneks on küll nii, et kui aed on kui üks suur sile golfiväljak, siis sinna väga ükski siil või mõni teine väikeloom tulla ei taha, ka putukaid on vähem," rääkis Karurahu.

Kui kasutada robotmuruniidukit, siis võiksid aiaomanikud Karurahu soovitusel teha seda pigem päeval ja ööseks selle välja lülitada. Nii on enamik väikeloomade ohutus tagatud. Siilid ja teised väikeloomad liiguvad tema sõnul ringi pigem õhtuhämaruses ja öösel.

Siilid ei põgene

Just siilid on muruniidukitele kerge saak, kuna erinevalt teistest aedades ja rohumaadel elutsevatest lindudest ja väikeloomadest ei hakka siil läheneva niiduki eest põgenema, vaid tõmbub kerra ja jääb paigale. Eriti ohtlikud võivadki siilidele olla vaikselt liikuvad robotmuruniidukid, mis ei pruugi suuta teha vahet kerratõmbunud siilil ja murumättal. Nii võivadki muruniitja terad siili kas vigastada või tappa.

Soome rahvusringhääling YLE kirjeldas möödunud nädalal, kuidas sealsetel loomatohtritel tuleb järjest sagedamini abi anda robotmuruniiduki ette jäänud siilidele. Sealse Skeppsdal Family loomade varjupaiga pidaja Päivi Räty rääkis, et siile peetakse sageli peamiselt öise eluviisiga loomadeks, kes päeval ringi ei liigu. Lisaks arvatakse, et nad on piisavalt suured ja robotmuruniiduk tunneb nad takistusena ära. Tema kinnitusel see pahatihti siiski nii ei ole. "Siil suudab ennast vägagi maa ligi litsuda. Ta tõmbab ennast väikseks keraks ja jääb ootama ohu möödumist, sest selline on tema kaitsereaktsioon. Nii jääb ta aga kindlasti muruniidukile ette," muretses Räty.

Robotniidukid järjest populaarsemad

Eesti suurima robotniidukite müüja ning paigaldaja AS Mehka juhatuse liige Paap Raid kinnitas, et robotmuruniidukeid ostetakse Eestis järjest rohkem. "Populaarsus on tugevalt tõusnud," nentis ta. Niidukite ostjateks on tema sõnul murupindade omanikud, kes soovivad ilusat tulemust, kuid ei soovi selleks palju vaeva näha.

Robotniidukite võimalik ohtlikkus väikeloomadele ja eriti siilidele tuli talle üllatusena. "Ei ole sellist ohtu märganud," kinnitas Raid. Ostjate seas kõige populaarsemad robotniidukid on Raidi hinnangul Husqvarna niidukid, mis mõeldud 500-1500m2 murupindade hooldamiseks. Husqvarna ise rõhutab oma muruniidukite turvalisust ja kinnitab, et kõik Automower mudelid pakuvad kõrgetasemelist turvalisust. Takistusi tuvastavad selle firma niidukid tootja kodulehe kinnitusel ultrahelitehnoloogia abil juba distantsilt ja aeglustavad oma liikumist.

Kõigil Eestis müüdavatel robotmuruniidukite mudelitel siiski selliseid oskusi ei ole ja lihtsamatel juhtudel saab robot takistusest aru üksnes selle vastu põrgates. Siili jaoks võib siis aga juba hilja olla.