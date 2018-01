Rohelise energia lepingu sõlminute arv kolmekordistus aastaga

Möödunud aastal kolmekordistus Eesti Energias sõlmitud rohelise energia lepingute arv – see tähendab, et ettevõtte klientide hulgas on jaanuari seisuga juba 10 045 sellist majapidamist, mis tarbivad 100-protsendiliselt taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit.

"Rohelise Energia ostmisega mõjutavad meie kliendid elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud," ütles ettevõtte energiamüügi Eesti turu juht Jaak Jõgi pressiteate vahendusel. "Eesti Energia strateegiline eesmärk on 2021. aastaks toota 40 protsenti elektrist taastuvatest- ja alternatiivsetest allikatest. Mida rohkem on rohelise energia kliente, seda suuremaks kasvab taastuvenergia osakaal elektritootmises."

Eesti Energia pakub oma klientidele võimalust tarbida kõikide elektripakettide kasutamisel vaid taastuvenergiat ja sõlmida selleks rohelise energia leping. Jõgi hinnangul mängib iga kliendi valik olulist rolli selles, milline on meid ümbritsev keskkond ning energiatootmine.

Rohelise energia tootmiseks kasutatakse Eesti Energias 100 protsenti taastuvaid energiaallikaid: vett, tuult, päikest, olmejäätmeid, biogaasi ja biomassi.

Eesti Energia tagab, et 100 protsenti kliendi tarbitud energiakogusest on toodetud taastuvatest energiaallikatest. Rohelise energia lepingut saavad sõlmida ka ettevõtted, kes tohivad seejärel kasutada rohelise energia kaubamärki oma ettevõtte turundamisel. Jaanuari seisuga ongi rohelise energia elektrileping juba ligi 500 Eesti Energia ärikliendil.

Kui vaadata statistika huvitavamat poolt, siis on 60 protsenti rohelise energia lepingu sõlminutest naised. Noored hoolivad tulevikust ja just nemad on peamised rohelise energia kasutajad. Rohelise energia tarbijatest 43 protsenti elab Harjumaal, järgnevad Tartumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa.