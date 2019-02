Roheliste nimekirjas kandideeriv politseinik pisteti trellide taha

Kolmapäeval pidasid politsei sisekontrollibüroo ametnikud kuriteos kahtlustatavana kinni kolm Lääne-Virumaalt pärit abipolitseinikku, kellest üks on maakonna abipolitseinike musternäidis Aare Veedla, kirjutab Virumaa Teataja.

Viru ringkonnaprokuratuurist edastati, et kahtlustuse kohaselt varastasid 47-aastane (Aare Veedla – toimetus) ja 29-aastane mees eelmise aasta 26. detsembril rajakaamera. Kahju tekitati 400 euro eest. Veel kahtlustatakse Veedlat arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimisele kihutamises ja arvutiandmetesse sekkumisele kihutamises. 32-aastasele mehele esitati kahtlustus arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimises ja arvutiandmetesse sekkumises, vahendas BNS uudist.

Aare Veedla töötab Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis, 2014. aastal valiti ta aasta klassijuhatajaks. Mees on juhtinud Rakvere linna jalgrattapatrulli, osalenud linna turvalisuse ja kriminaalpreventsiooni komisjoni töös, ta on kaitseliitlane ja kandideerib Erakonna Eestimaa Rohelised nimekirjas riigikokku. Aare Veedlaga ei õnnestunud eile ühendust saada, sest tema mobiiltelefon oli välja lülitatud. Virumaa Teataja andmetel lastakse ta reede hommikul vabaks.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo praeguseks kogutud andmed viitavad sellele, et kolm Lääne-Virumaa abipolitseinikku panid toime varavastase süüteo, tehes seda politseitöövälisel ajal, kirjutati Ida prefektuuri kolmapäevases pressiteates. "Kuna menetlus on alles algusjärgus, ei saa hetkel palju infot jagada, kuid meil on käimas läbiotsimised, kahtlustatavate ülekuulamised ja muud vajalikud menetlustoimingud," selgitas sisekontrollibüroo ida talituse juht Mark Tšerkassov.

Ta lisas, et kõigi abipolitseinikuks kandideerijate tausta kontrollib politsei põhjalikult. "Enne kui abipolitseinikuks kandideerija koolitusele lubame ning hiljem abipolitseinikuks nimetame, peab ta läbima taustakontrolli. Varasemalt kriminaalkorras karistatud või kuriteos kahtlustatav inimene abipolitseinikuks ei saa, niisamuti nagu inimesed, kelle eesmärkides meil kahtlus tekib," selgitas Tšerkassov ja lisas, et sisekontroll jälgib nii abipolitseinikke kui ka politseiametnikke. "Reageerime tõsiselt igasugu kaebustele ja rikkumistele ning on selge, et kuriteokahtlusega inimene abipolitseinike ridades jätkata ei saa."

Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova ütles, et tema jaoks on tegu suure üllatuse ja väga värske uudisega. "Praeguses seisus ei ole mul moraalset õigust kuidagi kommenteerida," lausus parteijuht.

Izmailova nentis, et teab Veedlat kui tunnustatud pedagoogi, kaitseliitlast ja abipolitseinikku, kes on alati seisnud kodukandi turvalisuse eest. "Vaatame, kuidas asjad arenevad, ja loodame, et kahtlustustel ei ole alust," sõnas Izmailova.