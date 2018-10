Romuautod ummistavad hoove ja röövivad nappe parkimiskohti

Ajutised parklad võiksid aidata lahti saada praegu paneelmajade hoove ummistavatest päevinäinud autovrakkidest. Aastaga aitas mupo linnatänavailt kõrvaldada ligi paarsada romusõidukit.

"Tütar tuli külla ja kurtis, et maja läheduses pole kuskile autot parkida," ütles Meeriku munitsipaalmajade rajooni elanik Martti. "Olen ise suhteliselt harva väljas käinud, sest jalad on haiged, kuid nüüd läksime koos vaatama. Kohe ukse all seisis vana Opel, mille viimane ülevaatus oli 2005. aastal, nagu numbrilt näha võis. Sõitsime siis huvi pärast läbi kogu kvartali, üheksa-kümme maja. Nägime vähemalt kümmet vrakki, mis tuleks vanarauaks viia."

Linna munitsipaalpolitseiameti avalike suhete peaspetsialisti Meeli Hundi sõnul on romusõidukid probleem terves linnas. "Eelkõige on olukord terav n-ö magalarajoonides, kus napib parkimiskohti," ütles Hunt. "Lasnamäe linnaosas on meil kõige rohkem töötajaid ja nad tegelevad romusõidukite omanikega aktiivselt."

Martti ootabki vanarauaks muutunud sõidukite äraveol abi mupolt. "Need pole enam autod, millega sõidetakse, küll aga hoiavad parkimiskohti kinni," nentis mees. "Kas mupo saaks siin midagi ette võtta?"



Iga pikalt seisnud auto pole romu



Hundi sõnul on parkimiskohti kinni hoidvad ja õuesid risustavad romud tihti ka ohtlikud: "Selliseid sõidukeid on pandud põlema, samuti võivad sinna ronida lapsed, kellel on oht romusse kinni jääda või end seal vigastada."

Mupo on tänavu üle Lasnamäe ära saanud enam kui veerandsada linnapilti risustavat romu. "Inspektorite andmetel oleme sel aastal ainuüksi Lasnamäel vabanenud vähemalt 26 romusõidukist," ütles Hunt. "Üle poolte neist on üles leitud tänu meie töötajate tähelepanelikkusele. Nelja romusõiduki omanike suhtes on alustatud väärteomenetlus ja sõidukid on võetud hoiule. Möödunud aastal saime linnapildist ära 150-200 sõidukit, mis olid pikemat aega seisnud või romuks muutunud."

Hundi sõnul käib asi enamasti nii, et mupo helistab omanikule palvega oma sõiduk ära vedada, ning mõne päeva pärast ongi seda tehtud. "Vahel tuleb küll ette, et kui meie ametnik läheb elanike kaebuse peale, et nende maja parklas vedeleb romu, asja kontrollima, siis selgub, et tegemist on lihtsalt pikemat aega seisnud sõidukiga. Romuks võib nimetada autot, millel puuduvad mehaanilised või kereosad, klaasid ja rattad. Kui sõiduki seismisega ei rikuta seadust, ei ole meil alust kohustada omanikku oma vara ära viia, samuti ei ole ametil õigust kellegi vara omaniku loata hävitada või hoiule võtta. Iga inimese vara on püha ja puutumatu. Samuti ei reguleeri ükski seadus, kui kaua järjest võib sõidukit ühes kohas parkida." Tihti on põhjus, miks sõiduk seisma jääb, majanduslik – näiteks on masinal tehniline rike ning omanikul pole selle parandamiseks kohe raha võtta.

Teisaldamine võtab aega

"Esmane õigus autoga midagi ette võtta – see ära müüa või utiliseerida – on kohtutäituril," selgitas Hunt, kelle sõnul on kohtutäituri ülesanne võtta raha katmata võlgade, kohtukulude ja ka oma töö eest. «Vahel juhtub, et autol on kolme kuni viie kohtutäituri märked peal, see lubab arvata, et omanik pole just kõige seadusekuulelikum. Nagu näha, on romusõiduki teisaldamine päris keeruline ja bürokraatlik protsess. Tavaliselt üritame avalduse tegijatele selgitada, et nii need asjad ei käi, et täna kirjutate meile ja homme sõidukit enam pole – kahjuks tuleb vahel kannatust varuda."

Siiski on autorisude kaardistamine mupo prioriteet.