Roosa Lindi jooks toetab rinnavähi sõeluuringuid

Eestis toimub esmakordselt 13. oktoobril Roosa Lindi päeva heategevusjooks, mille eesmärk on tõsta teadlikkust rinnavähist ning rõhutada varajase avastamise olulisusest rinnavähi ravis – mida varem rinnavähk avastatakse, seda paremad on ravivõimalused ning -tulemused.

Roosa Lindi jooksu piletitulu eest tagatakse võimalus rinnavähi sõeluuringuks ravikindlustamata naistele, kes täna uuringul osaleda ei saa.

"Rinnavähki haigestub statistika järgi iga kaheksas naine. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 750 uut rinnavähijuhtu ja kahjuks on suur osa neist avastamise hetkel juba kaugelearenenud – seda on aga võimalik vältida," ütles Roosa Lindi Jooksu korraldaja, MTÜ Elu Nimel esindaja Reio Vilipuu. "Sõeluuringu programm vähendab naiste rinnavähki suremuse riski 30–35%, kuid oodatav osalusmäär peaks olema vähemalt üle 70%, praegu on see Eestis alla 50%. Skriining on ka ühiskonnale kulutõhus variant ravida enamikke rinnavähipatsiente neid ennast säästvamalt."

Sõeluuringus osalemist ei tasu karta

Reio Vilipuu lisab, et kindlasti ei tohiks karta rinnavähi sõeluuringus osalemist. „Naised, kes on sõeluuringu sihtgrupis – üle 50 aasta vanused, kardavad tulla sõeluuringule, sest et nad mäletavad eelneva põlvkonna aegseid rinnavähi ravimeetodeid. Tänased ravivõimalused on oluliselt edasi arenenud ning kindlasti ei tohiks karta võimaliku vastuste hirmus sõeluuringut. Mida varem me rinnavähi avastame, seda parem haigele. Kindlasti tahan ka soovitada kõikidel noorematel naistel, kes veel ei ole sõeluuringu sihtrühmas, teha regulaarselt ja ilma igasuguse valehäbita enesevaatlust, õppida ennast ise õigesti jälgima ja muutuseid avastama. Kuigi tänase sõeluuringus osalemise protsendid on väga madalad, siis loodan, et me päästame vähemalt järgneva noorema põlvkonna."

Mammograafiasse lähevad vaid 50% naistest

Roosa Lindi Jooksu patroon on Anne Veski, kes on ise alati sõeluuringu kutse saades käinud kontrollis. Anne hindab MTÜ Elu Nimel tegevust ja leiab, et teema on väga aktuaalne ja oluline, sest vaid 50% naistest, kes saavad kutse, käivad Eestis mammograafias. Antud fakt oli tema jaoks pigem ebameeldiv üllatus ja seetõttu tegi ta üleskutse: “Eesti naised – ärge laske käest võimalust tasuta teha oma tervise analüüsi."

Roosa Lindi jooksu ajakava:

09:00 registreerimine ja osavõtu müük kohapeal

11:00 soojendus ja võimlemine – maratonijooksja Kaisa Kukk ning Politsei- ja piirivalveameti jooksugrupp

11:15 Start ja rajalt on kõik oodatud tagasi kuni kella 13:00ni. Iga lõpetanu saab seejärel suurele roosale 4x1m plakatile kirjutada oma nime ja häid soove. Antud plakat jääb Kadrioru parki.

13:00 toimub suure ühise inimestest moodustatud roosa lindi kujulise droonipildi pildistamine.

13:05-13:10 Tallinna Tervishoiu kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa lühike üleskutse

13:15-14:00 esineja ja patroon Anne Veski

Roosa Lindi Jooksu pikkus on 5 km, start ja finiš on Kadrioru staadioni väravate ees. 2018. aasta jooks on Kadrioru pargi 300. juubeliaasta finaalüritus, millega tutvustatakse ka igal läbitud kilomeetril pargi olulisemaid ja huvitavaid loodusobjekte. Roosa Lindi Jooksu pileteid MTÜ Elu Nimel annetusteks saab osta Piletilevist.