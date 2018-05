Saadikud: London ei tohi Vene rahapesu suhtes silmi kinni pigistada

Briti parlamendisaadikud hoiatasid valitsust, et silmade kinni pigistamine korrumpeerunud Vene raha voolamisele läbi Londoni ähvardab õõnestada karmi suhtumist Moskvasse.

Peaminister Theresa May on saatnud riigist välja Vene diplomaate ja lubanud uusi meetmeid inimõiguste rikkujate suhtes pärast närvimürgirünnakut endise Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre vastu Salisburys, vahendas BNS.

Briti parlamendi alamkoja väliskomitee ütles pühapäeval avaldatud karmisõnalises raportis, et "president (Vladimir) Putin ja tema liitlased on suutnud jätkata tavapärast tegevust, varjates ja pestes oma korrumpeerunud varasid Londonis".

Raportis kutsutakse rakendama karmimaid meetmeid Kremliga seotud üksikisikute suhtes ning kannustatakse Suurbritanniat kasutama oma rolli finantskeskusena, et julgustada üleilmseid samme aukude sulgemiseks olemasolevas sanktsioonide režiimis.

"Ei ole mingit vabandust Ühendkuningriigile pigistada silmi kinni, kui president Putini kleptokraadid ja inimõigusrikkujad kasutavad rahapesu Londoni kaudu, et korrumpeerida meie sõpru, nõrgendada meie liitlasi ja vähendada usaldust meie institutsioonide vastu," ütles komitee esimees Tom Tugenhadt.

"Ühendkuningriik peab olema selgesõnaline, et Kremlist tulenev korruptsioon ei ole enam meie turgudel teretulnud ning et me tegutseme," lisas ta.

Briti parlament otsustas hiljuti hoogustada samme korruptsiooni kaudu omandatud varade vastu, seal hulgas kiites heaks uue Magnitski seaduse, mis võimaldab valitsusel kehtestada sanktsioone inimõigusi rikkunud inimeste suhtes.

Võimud peavad samuti registreerima, kes on Suurbritannias kinnisvara omavate väliskompaniide taga. Parlamendisaadikud väljendasid kahetsust, et see samm on viibinud.