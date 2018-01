Saaremaa vald kaalub Orissaarde tervisekeskuse rajamist

Saaremaa vallavalitsus kaalub Orissaarde tervisekeskuse rajamist ning küsida selleks riigilt toetuse.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervisekeskuste investeeringutoetuse tingimuste eelnõu, mille teises taotlusvoorus on kavas toetada keskuste rajamist seni katmata piirkondadesse, sealhulgas Orissaarde. Uutes esmatasandi tervisekeskustes hakkaksid perearsti ja -õe kõrval tööle füsioterapeut, koduõde ja ämmaemand ning sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ka teised spetsialistid, kirjutab Saarte Hääl.

"Esmalt on plaanis tutvuda meetme tingimustega ja seejärel suhelda perearstidega," ütles Saaremaa abivallavanem Marili Niits. "Kui perearstid on huvitatud tervisekeskuse loomisest Ida-Saaremaale, siis Saaremaa vald on valmis alustama selles osas läbirääkimisi."

Veel aasta tagasi soovis Orissaare vallavalitsus, et euroraha toel rajataks tervisekeskus ka Orissaare alevikku. Vallavanem Vello Runthal ütles toona, et toimiv perearstisüsteem on Ida-Saaremaal küll olemas, kuid keskusest rääkides mõeldakse eelkõige tuleviku peale. Kuna kohalik perearst Elo Lember, kelle toetus projektile oli samuti vajalik, uue tervisekeskuse ideed ei pooldanud, loobus vallavalitsus esimesest voorust raha taotlemast.

Elo Lember ütles lehele, et on tervisekeskuse rajamise osas endiselt skeptiline. "Niikaua, kuni on sama tingimus, et ühinema peavad kolm perearsti, ei tule sellest midagi välja," lausus ta.