"Üks olulisemaid asju, mida Gunter Pauli õpetab, et tuleb mõelda n-ö kastist välja, ja nii leitakse võimalus loodusega kooskõlas ära elada või hästi ära elada," rääkis Eesti Rooma Klubi asepresident Juhan Telgmaa kuulsa visionääri Gunter Pauli esinemisest TalTechis. Ehkki mõnigi Gunter Pauli idee tundub esmapilgul kui mitte hullumeelsuse, siis vähemalt teostamatuna, panevad need oma lihtsuses kukalt kratsima: kuidas ma ise selle peale ei tulnud?

Mõnigi säästva arengu Steve Jobsiks kututud mehe jutt, et inimkond võiks lehmade asemele kontsentreeruda oma toiduvajaduse rahuldamiseks seente kasvatamisele, või et Eestis võiks hakata suures koguses pärmi või kivist paberit tootma, tundub kummalisena. Ometi on ta esitanud ka märksa hoomatavamaid ideid.

Tema enda ettevõtte pealtnäha "raiskas raha", kui pakkus igale töötajale, kes rattaga tööle tuleb, 0,5€ päevas 5 aasta jooksul. Hullumeelsus? Tegemist oli siiski kokkuhoiuga, sest mis oleks maksnud parkla ehitamine, haigusraha ja reostus.

Varem poleks ju ka usutud, et toidujäätmed on hinnaline toore. Rootsis leidub juba praegu ettevõtteid, mis maksavad tarbijatele jäätmete kasutamise õiguse eest. Ja isegi linnu: näiteks Pärnu sõpruslinn Södertälje. Stockholmi lähedal paiknevas Södertörni bioogaasitehases muudetakse 700 000 stockholmlase toidujäätmed biogaasiks.

Gunter Pauli on Rooma Klubi liige ning ta on nõustanud eri riikide valitsusi ning ka ÜROd. Enne esinemist novembri lõpus TalTechis kohtus ta Eesti Rooma klubiga. Selle asepresidendi Juhan Telgmaa sõnul on Gunter Pauli loonud üle maailma umbes 200 ettevõtet, mille eesmärgiks taastada kohalikku keskkonda ja toimida loodust säästvalt. Pauli arvates ei tohiks tulevikus kohta olla mitte ühelgi materjalil, mida loodus pole teatud ajaperioodi vältel võimeline lagundama. Loodus peab olema suuteline lagundama ka terveid tehaseid endid.

Loonud miljoneid töökohti

Tema loodussäästu-ideede alusel loodud ettevõtetesse üle maailma kokku on investeeritud enam kui 4 miljardit eurot ja loodud umbes kolm miljonit töökohta. Gunter Pauli ise kutsub uut, kogukondlikku ja loodussõbralikku majandusmudelit "siniseks majanduseks". Näiteks, kui sead õpetada potil käima, nagu seda mõnes farmis juba praktiseeritakse, toob see sealiha hinna 60% allapoole – rääkimata tervislikkusest.

Gunter Paulil on alates 1980datest ilmunud üle 20 raamatu, mida on tõlgitud rohkem kui 40 keelde. Eesti keeles ilmus tema esimene tõlge alles tänavu. Juhan Telgmaa sõnul on "Rooma Klubi asetanud sellele oma kvaliteedimärgi."

Eesti kohta märkis Pauli loengus, et pärmi tootmine on maailmas ära jagutud kolme kompanii vahel. Eesti mets olevat seda aga tasuta täis. Tuuleenergia kohalt soovitas ta pöörata pilgud lisaks tuulikutele tuulelohede suunas, mis olevat tänaseks päevaks ka juba vana tehnoloogia. Kiita sai Läti: seal tasustatakse püügil iga emase kala merre tagasi laskmist.

Paberit saab kivist

Tselluloosist vaimustumise asemel – käis ju kavandatava tehase üle tõsine sõda - soovitab Pauli aga tutvuda kivist paberi tootmise tehnoloogiatega. Hiina lootvat aastal 2035 katta kivipaberiga 35% oma paberivajadusest. Ei raiuta ühtegi puud ega kulutata vett. Inglisekeelses Vikipeedias leidub kivipaberikohta pikk artikkel. See tehnoloogia pärinevat juba 90ndate lõpust

Euroopat hindab Pauli üldiselt nii oma tehnoloogiatelt, rahva terviselt kui kasutatavate kemikaalide poolest alaarenenud piirkonnaks.

"Ta esineb väga artistlikult, aga poosetamata," nendib Juhan Telgmaa Pauli loengu kohta. Mõistagi teab Pauli suurepäraselt, et ükskõik kui hea idee, kui seda ei õnnestu inimesteni viia, on vähe väärt. See tõttu polegi pingutamine artistlikkuse nimel maha visatud.

Pikemalt võib Pauli loengu kokkuvõtet lugeda Eesti Rooma Klubi kodulehelt https://roomaklubi.com/2018/11/20/gunter-pauli-eestis/