Saatejuht Reet Linna: tegin väga maitsvat vaarika-õunamoosi

Reet Linna ütleb end kuuluvat nende inimeste hulka, kelle jaoks puhkus on aja- ja raha raiskamine. "Aga samas olen käinud sõprade juures Pühajärvel, olen lastega olnud Muhus ja nüüd sõidan nädalavahetuseks Haanjamaale," rääkis Linna.

See on mul igasuvine eesmärk — käia läbi oma sõpru ja tuttavaid niipalju kui jõuan. Ennekõike neid, kes elavad kaugemal ja keda ma ei ole aasta jooksul näinud. Praegu on küll tunne, et ei saa nuriseda!

Olen moose sisse teinud ja marju külmutanud, nii et esialgu on päris korras, päris okei!

Sel aastal oli mul erakordselt suur vaarikasaak — marjad olid ilusad ja suured. Veel paar päeva tagasi tegin viimased moosid valge klaari ja vaarikaga — väga maitsev tuli. Pean tunnistama, et maasikad ma küll ostsin.

Lastelaste jaoks on mul küll üks väikene peenar, kust nad saavad ise näpu vahele maasikaid võtta ja näpu vahelt süüa.

Praegu ma ootan õunaaega, sest meie peres armastatakse õunamoosi väga.

Seentesööjaid meie peres väga palju ei ole, nii minul kui ka tütrel on tavaliselt üks purk jõululaua jaoks olemas.

Augustis algab töö ja lisaks päevatööle on mul ka mõned esinemised plaanis. 8. august on esimene tööpäev ja siis pean hakkama sügise ja talve peale mõtlema. Mul algab televisioonis 51. hooaeg. Hakkan tasapisi sügiseks ja talveks lugusid ette tegema.

Seekord on küll eriline suvi olnud, ma ei ole üldse töö peale mõelnud! See on esimene suvi, kus mul ei ole enam laulusaadet ja ei ole ühtegi lugu ette valmistatud sügiseks. Olen väga palju aega veetnud Roberti ja Hanna-Stina perega. Mingis mõttes on olnud liiga palju logelemist, mis mulle ei meeldi!

Olen õritanud ka raja peale saada oma kepikõnniga, vahepeal oli küll niiaplju kiire. Väsimus ja vanus tuleb ju ka, nii et vahepeal jäi see täitsa unarusse. Nüüd olen selle käsile võtnud ja muidu ka tegelen ka iseendaga. Tõsi on ju see, et Eesti inimene ei oska puhata, tema peab puhkuse ajal tööd tegema. Natuke lõbutsenud olen ka: Roberti bändi käisin kuulamas.