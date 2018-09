Saatkondade kontsert toob enneaegsetele lastele palatid

Vaid viie ja poole euro eest võib nautida eri rahvaste muusikat, aidates samal ajal lastehaiglal sisustada intensiivravipalateid sügavalt enneaegsetele beebidele emavoodi, kuvöösi, hingamisaparaadi ja toitmise perfuusoriga.

Linnavolikogu ja mitmed siinsed suursaatkonnad korraldavad 28. septembril kell 19 Alexela kontserdimajas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks ühise kingitusena kontserdi, mille tulu läheb Tallinna lastehaigla toetusfondile. Kontserdil "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" astub lavale ligi kümmekond esinejat eri riikidest.

"Esmapilgul tundub, et kava on eklektiline, sest koos esineb nii palju eri rahvusi ning kokku on segatud muusika, liikumine ja visuaalne kunst," ütles kontserdi kunstiline juht Risto Joost. "Tegelikult aga moodustab see kõik äärmiselt põneva vaatemängu. Meie kammerorkestris astub üles Raivo Tafenau, kuid kavas on lisaks jazzile ka näiteks folki, brasiillased lisavad aga bossanova ja sambarütmid."

Kontserdi tulu läheb lastehaigla toetusfondile. "Vajame intensiivravi perepalateid sügavalt enneaegsetele vastsündinutele," lausus fondi juhataja Inna Kramer. "Praegu selliseid veel pole, vajadus on aga suur."

Eesmärk on koguda nii palju raha, et saaks luua vastsündinute osakonda viis perepalatit koos aparatuuriga, kokku läheb see maksma 450 000 eurot. "Suur osa summast on juba koos," ütles Kramer. "Ainuüksi Jõulutunneli saate kaudu tuli üle 200 000 euro ja koos paljude teiste annetajate abiga on praegu ligi 380 000 koos. Nii et kontsert tuleb igati õigel ajal, tänu sellele saame palatid novembri lõpus või detsembri alguses avada. Väga tänuväärne abi!"

Vanemad lastega ühte tuppa

Krameri sõnul aitab ka vanemate lähedalolek lapsi. "Lapse arengule on kogu pere juuresolek tähtis, emotsionaalne side isa-emaga on beebi kosumiseks väga tähtis," tõdes ta. "Kui praegu on ema kõrvaltoas, siis peagi saame palatid sisustada emavoodiga ja vajadusel lisavoodiga isa jaoks. Beebile on palatis kuvöös hingamisaparaadiga ja toitmise perfuusor. Igas palatis on ka monitor, kust andmed jooksevad õe posti, nii saab näitude põhjal kohe saab reageerida. Palatis on ka imetamistool ning dušš ja tualett."



Intensiivravi vajab lastehaiglas aastas 400-500 vastsündinut, kellest pooled on enneaegsed, neist omakorda pooled sügavalt enneaegsed.

Laste aitamiseks näitab iga esineja oma kultuuri. "Rumeenia rahvapilliorkestri muusika põhineb folklooril," rääkis Joost.

"Kui räägime rumeenlaste rahvamuusikast, siis kõik me teame nende kirglikke rütme ja nutvat viiulit, see kõik on ka heategevuskontserdi kavas. Muidugi on rumeenlastel kaasas ka nende traditsioonilised sajanditevanused rahvapillid."

"Olen tõsiselt vaimustatud, et Tallinnas õnnestub esineda Valahia rahvusorkestril Bukaresti loomingu, kunstide ja traditsiooni keskusest," ütles Rumeenia suursaadik Daniela Mihaela Cămărășan. "Loodan, et publik võtab meie rahvamuusika pärlid vastu tagasihoidliku, kuid südamliku kingitusena Rumeenialt Eesti inimestele."

Cămărășani sõnul tähistavad ka nemad tä’navu oma riigi 100. sünnipäeva. "Meie kingitus esindab ka sümboolset silda Tallinna ja Bukaresti vahel, mis aitab kahe pealinna sidemeid tugevdada," rääkis ta. "Soovin Rumeenia ja Eesti Vabariigi sõprusele pikka iga!"

Laulmine aitab eesti keelt õppida

Lätlane Matīss Briedis juhatab Alexela kontserdimajas koori "Ziemeļu Balsis", mis samuti rahvalauludega lavale astub. "Käime harjutamas kord nädalas Läti saatkonnas," rääkis Valgas sündinud ja nüüd muusikaakadeemias koorijuhiks tudeeriv Briedis.

"Meie segakooris on Eestis elavate lätlaste kõrval ka eestlasi. Nii võib öelda, et meie väike, ligi 30-liikmeline koor edendab lauluharrastuse kõrval ka rahvusvahelisi suhteid. Läti-Eesti omavavaheline tutvusringkond üha laieneb. Ja mis eriti tore, laulmine aitab paremini ka eesti keelt õppida."

Heategevuskontserdil esineb ka Iirimaa 21-aastane pianist Ellen Jansson. "Oleme väga õnnelikud, et Elleni etteaste sel unikaalsel kultuuriüritusel on osa," lausus Iiri suursaadik Frances Kiernan "Pärit andekast muusikaperekonnast, jagab Corki pianist pühendumust ka välisriikides."

"Meie riigi esimene juubel on suursündmus ka teistele suveräänsetele riikidele. Eesti Vabariigi iseseisvus sada aastat tagasi oli tugevalt seotud teiste riikide tunnustusega niisamuti, kui täna on meie riigil palju sõpru," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

"Tallinn on olnud rahvusvaheline linn läbi oma ajaloo ja seetõttu on sümpaatne ning igati loogiline, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistatakse võimalikult rahvusvaheliselt," lausus linnavolikogu aseesimees Mart Luik.

"Kui 1991. aasta augustis kuulasime südame põksudes esimesi teateid Eesti Vabariigi taastunnustamisest, siis täna on meie riigil suhted veidi vähem kui kahesaja riigiga. Tallinna heategevuskontserti aitavad korraldada nii lähinaaber Läti kui ka kauged sõbrad Brasiiliast ja Jaapanist ning Euroopast – eks seegi näitab, kui lai on Eesti sõpruskond maailmas."

"Brasiilia saatkond on väga rõõmus võimaluse üle osaleda Tallinna linnavolikogu korraldatud Eesti iseseisvuse sajandale aastapäevale pühendatud heategevuskontserdil," ütles Brasiilia suursaadik Roberto Colin (pildil). "Kontsert annab võimaluse tähistada raskelt kätte võidetud vabadust ja kahe maa vahelisi sidemeid."



Colini sõnul on heategevuskontserdil esineva Brasiilia bändi Trio Obi muusikud tasemel. "Lavale jõuab Brasiilia popmuusika klassika," rääkis ta. "Ootan kannatamatult, et näha eesti rohkearvulist publikut tähistamas Eesti iseseisvust ja riikidevahelist sõprust kogu maailmas, kaasa arvatud Brasiiliaga."

Lavale astuvad Tallinna kammerorkester, Bukaresti linna orkester Orchestra Nationala Valahia, Kreeka tantsutrupp Lykeion ton Hellenidon Veria, Iiri pianist Ellen Jansson, Valgevene riiklik akadeemiline koreograafiaansambel Horoški, USA bänd Silver City Bound,Jaapani tantsugrupp Wa League ning Eesti lätlaste koor Ziemeļu balsis.