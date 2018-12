Sada linnale kuuluvat maja saavad katusele päikesepaneelid

Linnahooneid kahe aasta jooksul keskkonnasõbralikku elektrit tootma pannes hoiab linn 25-30 aasta jooksul kokku 12 miljonit eurot.

Kevadel paigaldasid töömehed Tallinna energiaagentuuri Paldiski mnt hoone katusele päikesepaneelid ja panid tööle päikeseenergial töötava elektrijaama. See oli suurema ettevõtmise esimene samm, sest linn on otsustanud panna kahe järgneva aasta jooksul päikeseelektrijaamad veel ligikaudu saja linnale kuuluva maja katusele.

Energiaagentuuri juhataja Pille Arjakase andmeil hoiab linn sel moel 25-30 aasta jooksul kokku 12 miljonit eurot. Päikesepaneelid ja kogu muu tehnika koos paigaldamisega läheb linnale maksma 3 miljonit eurot. Selle raha peaksid päikeseelektrijaamad tasa teenima kümne aastaga.

Siiski pole selle projektiga paigaldatavad päikesepaneelid esimesed, mis hakkavad linnale kuuluvat hoonet elektrienergiaga varustama. Esimene selline hoone on eelmisel aastal valminud Õpetajate kodu Uuslinna tänavas.

Koolid ja spordihooned

Plaan, kuidas päikeseelektrijaamade paigaldamisega edasi minna, on samuti olemas. Järgmisena tahab linn päikesepaneelid paigaldada Tallinna kiirabi hoone katusele, kuid esialgu veel uuritakse, kas katus selleks ikka sobib. Edasi on kavas päikesepaneelidega varustada need koolid ja lasteaiad, kus nagunii seisab ees põhjalik renoveerimine. Seejärel tulevad juba linna spordi- ja sotsiaalasutused. Päikeseelektrijaam planeeritakse rajada ka näiteks Mustamäe linnaosavalitsuse uuele hoonele.

"Ka kõigi järgmiste projektide puhul tehakse katuse kandvuse ekspertiisid ja siis otsustame, kuhu saab päikesepaneele paigaldada ja kuhu mitte," selgitas Arjakas. "Samuti analüüsime, millistele hoonetele tasub majanduslikult päikesepaneele panna."

Päikeseelektrijaamade paigaldamise tempo kujuneb väga kiireks. Et kahe aasta jooksul ligikaudu sada päikeseelektrijaama üles panna, peab keskmiselt igal nädalal üks päikeseelektrijaam käiku minema. Sada elektrijaama on Arjakase hinnangul Tallinna jaoks ka piir, sest linnal lihtsalt pole rohkem päikesepaneelide paigaldamiseks sobivaid maju.

Taastuvenergia osa tõusku 20%

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova nentis, et taastuvenergia maksimaalne kasutamine linna hoonetes aitab saavutada nii kohalikke kui ka riiklikke eesmärke. "Rahvusvahelised raportid on viidanud, et Eesti on kliimameetmete rakendamisel seni kehva tööd teinud," ütles Izmailova. "Seda peamiselt põlevkivi suurel hulgal kaevandamise tõttu. Mida varem läheme üle puhtale energiale, seda väiksemaid kulutusi kanname tulevikus."

Päikeseenergia kasutamine tähendab Tallinnale ühtlasi endale võetud kohustuste täitmist.

Tallinn on liitunud linnapeade paktiga ja kliimamuutustega kohanemise jätkupaktiga Mayors Adapt. Nende paktidega võttis Tallinn endale kohustuse suurendada taastuvenergia kasutamist 2020. aastaks 20%-ni ning vähendada CO2 emissiooni linna territooriumil 2030. aastaks 40%.

"Taastuvenergia kohta ringleb müüt, justkui ei oleks see meie kliimas mõistlik lahendus," lausus Izmailova. "Praeguse tehnoloogia puhul see argument enam ei päde. Mida rohkem on toimivaid ja tulusaid lahendusi, seda enam julgetakse ja soovitakse taastuvenergia võimalusi ära kasutada. Päikesepaneelide abil on võimalik kulusid kokku hoida ja samas ökoloogilist jalajälge vähendada. Avalik sektor peab olema siin suunanäitaja."