Salmonella juhtumite arv vähenes mullu poole võrra

"Kuidas see saab olla olulisem kui asjaolu, et aastas leiab umbes 100+ Eesti meest, et vahekord keskmiselt üheksa aastase enda või oma elukaaslase lapsega on talle lubatud? Meil on siin ja praegu asjad halvasti," tõdes veebikonstaabel Maarja Punak. "Sellest tuleb ka rohkem valju häälega rääkida. Väärkohtlemine on raske teema suvisel suguvõsa kokkutulekul arutamiseks, kuid varemgi on selgunud, et erinevad inimesed on märganud, et midagi võib olla konkreetses peres valesti, kuid pole sellest kellegagi rääkinud."