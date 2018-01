SAMI LOTILA: PBK võiks Postimehe kohtusse kaevata

"Praegusel juhul on Postimehe usaldusväärsus täielikult kadunud. Kinnitamata andmetega ei saaks Soomes isegi koolilehte välja anda," ütles kolumnist Sami Lotila, kelle sõnul põhines Postimehes avaldatud PBK-d analüüsiv arvamuslugu valefaktidele.

4. jaanuaril ilmus ajalehes Postimees Oleg Samorodini analüüsiv arvamuslugu telekanali PBK kohta. Artiklis seisab, et kinnitamata andmetel tühistati PBK Briti litsents sealse meediaregulaatori Ofcom`i ehk sideameti poolt. Litsentsi tühistamise põhusena tuuakse Postimehe artiklis välja, et PBK saated olevat poliitiliselt kallutatud ja seega Briti ajakirjandusele kehtivate reeglite järgi lubamatud.

Päringu peale kinnitati aga Ofcomis, et litsentsi pole tühistatud, seega näib, et Postimehe arvamuslooga püüti Eesti avalikkuse hoiakuid tahtlikult mõjutada.

Lotila andis eile Tallinna TV saatele "Täna+" intervjuu, kus selgitab oma imestust Postimehes avaldatud artikli üle. Lotila sõnul oli kõne all olevas artiklis püütud leida palju negatiivset PBK kohta ja ka seoseid Keskerakonna ja PBK vahel. "Postimees avaldab, mida ta avaldab," ütles Lotila ja lisas, et artikli kõige suuremaks üllatuseks oli tema jaoks see, et kirjutise sisu ja analüüs põhines kinnitamata andmetele.

"Alguses ma muidugi ei teadnud üldse, misasi on Ofcom ja millega ta tegeleb aga selgus, et tegemist on Suurbritannia firmaga, mis kontrollib meediat ja avaldab mingisuguseid litsentse ja on ka PBK kanalileväljastanud taolise litsentsi," selgitas Lotila.

Lotila tundis hämmingut, lugedes artiklist, et kogu lugu oli tehtud kinnitamata andmete põhjal. "Mis asjad need kinnitamata andmed on, kinnitamata andmed ei tähenda ju mitte midagi. Kinnitamata andmetel on ka näiteks kuu juust," selgitas Lotila.

Lotila lisas, et kui ajakirjanik ei suuda otsida või kinnitada fakte, siis neid ei tohi ka avaldada. "Nii see peaks käima igal pool ja ka Eestis," ütles Lotila.

Lotila sõnul jääb tal mulje, et antud juhul on tahetud lihtsalt PBK`d halvustada. "Seda tehti lihtsalt nii naiivselt ja nii lollakalt," jätkas Lotila.

Lotila selgitab, et tema saatis selle artikli peale kohe järelpärimise Ofcom-ile , mille peale saabus temale viisakas ja kiire vastus. "Saabunud vastuses on selgelt kirjas, et PBK litsentsi ei ole tühistatud, küll aga mõningatest loobutud," lisas Lotila.

Lotila selgitustel küsis ta Ofcomist ka eraldi üle Postimehe artiklis väidetud litsentsikustutamise põhjuse, nagu oleks PBK litsentsi kaotanud poliitiliselt kallutatud saadete pärast. Ka sellele sai Lotila Ofcomist vastuseks, et midagi taolist ei ole toimunud.

"Postimees teab ka ise seda väga hästi, et kinnitamata andmetel välja antud uudist võib pidada libauudiseks. Nad lihtsalt valetavad ja vassivad," ärritus Lotila.

Artikli autorile Samorodinile esitas omakorda küsimuse ka Tallinna TV, tahtes teada, mis põhjusel ta avaldas artikli kui teemat käsitlevad andmed olid kinnitamata. Samorodini sõnul ei saanud ta Ofcomist vastust ja sellepärast pidigi kinnitamata andmetel artikli kirjutama, mida aga Lotila peab absurdsuseks."Kui sa ei suuda neid andmeid kontrollida, siis sa ei avalda artiklit," lisas Lotila.

Lotila lisas, et Soomes ei saaks isegi koolilehte toimeta sellisel viisil ja taoliste põhimõtetega. "Las Postimees avaldab, mida ta tahab ja loeb siis, kes loeb aga praegusel juhul peavad nad oma vea parandama ja paluma vabandust PBK käest," nentis Lotila.

Lotila hinnangul on PBK`l võimalik praegusel juhul Postimees lihtsalt kohtusse kaevata.