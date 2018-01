Sami Lotila: Soomes otsustab inimene ise, mida vaatab

"Iga ajakirjanik, nagu ka iga mõistusega tavakodanik, püüab moodustada tervikpilti end ümber toimuvast. Hetkel on PBK üks osa Eesti tervikpildist, tahame meie seda või mitte," kirjutab kolmnist Sami Lotila.

Kahjuks oskan vene keelt kehvalt, aga sellest hoolimata püüan jälgida Eesti ja Baltikumi venelaste "oma TV-kanalit", PBK-d. Püüan saada aru, millest on Balti venelased hetkel huvitatud ja mis pakub neile kõneainet. Nagu teada, suhtub venekeelne rahvas paljudesse teemadesse kardinaalselt erinevalt kui eesti- või soomekeelne, ja seda on huvitav kui mitte hädavajalik jälgida.

Igalühel oma vaatenurk

Iga ajakirjanik, nagu ka iga mõistusega tavakodanik, püüab moodustada tervikpilti end ümber toimuvast. Hetkel on PBK üks osa Eesti tervikpildist, tahame meie seda või mitte. Kümned ja sajad tuhanded eestimaalased vaatavad PBK-t iga päev, sest see pakub neile hästi tehtud saateid, mis on tootnud nende "omad mehed ja naised". Kui PBK on kellegi arvates propagandakanal selletõttu, et tal on sidemeid Vene võimuladvikuga, siis on propagandakanal ka Soome Yleisradio. Nagu teada, on Yleisradio omanikuks Soome riik, ja selle juhtorgani, nõukogu, valivad Soome parlamendi liikmed.

Muide, nädal aeg tagasi väljastas Soome riik Soome suurima erakanali MTV uudistoimetusele kolme miljoni euro suuruse toetuse. Kas see ei tähenda seda, et MTV pole enam mingi erakanal, vaid Soome riigi käsu all? Kõige tipuks on MTV omanikuks välismaalased, ehk Rootsi suur meediakontsern Bonnier. Ka ajalehtedele väljastab Soome riik toetusi, kas või kojukande toetamiseks.

Telekanalit peale suruda on raske

Inimene tarbib neid meediaväljaandeid, kust ta leiab endale sümpaatset sisu. Mõtlevale olendile on raske peale suruda ühtegi telekanalit, eriti, kui selle saated on väikeste resurssidega kokku klopsitud ja kohmakad. Eesti eripära on, et siin puuduvad peaaegu täieleikult iseseisvad, puhta kodanikualgatusega toimetatud väljaanded. Eesti tarbijal on valida ühe või teise "õige" meedia vahel, millest kõik on ühele või teisele poole kallutatud. Ajalehed seevastu on Eestis nii hullumeelselt kallid, et rahva enamusel käivad need üle jõu.

Sinna poole, kus on vaatajaid, vaatavad ka reklaamiandjad. Täna hommikul nägin PBK-s reklaame vähemalt Kaubamajalt, Benu apteekidelt, Eesti Pagarilt ja Elisalt. Eesti Pagar on teatavasti Eesti suurim pagaritööstus, mis kindlasti arvutab hoolikalt, kui palju kontakte ehk vaatajaid ta saab vastu oma rahalisele panusele. Elisa ja Benu on suured rahvusvahelised konsernid Soomest ja Saksamaalt. Kaubamaja seevastu on Tallinna väärtpaberiturul noteeritud börsifirma, mille juhtkonna ülesandeks on oma omanike varanduse kasvatamine. Kui Kaubamaja juhtkond ei reklaami seal, kus on otstarbekas, siis omanikud muudavad seda. Börsifirmad ei tee poliitikat, vaid raha.

Soomes on sõnavabadus hinnas

Eesti poliitikutele kes virisevad selle üle, et PBK teeb intervjuusid vaid Eesti "vene" poliitikutega, võiks anda ühe nõuande: vaadake peeglisse. Eestis on liiga palju poliitikuid, kes pole mitte kunagi pööranud tähelepanu oma riigi venekeelsele vähemusele, või suhtub sellesse isegi vihameelselt. Kas selline poliitika ühendab Eestit, või lõhestab? Poliitikutele ja nende abilistele võiks anda vihjeks, et nad võivad ise ka pakkuda oma intervjuusid PBK-le. See on väga lihtne viis mõjutada kanali sisu.

Minu enda arvates võiks PBK suhtuda Balti riikidesse isegi kriitilisemalt. Hea, ehtne ajakirjandus on oma iseloomult alati kriitiline. Kriitika pole propaganda sellest hoolimata, et Eestis isegi paljud nö. arvamusliidrid nii arvavad. Balti riigid ja nende hulgas Eesti on üha sellises arengufaasis, et nende kohta on üsna kerge esitada vägagi teravat kriitikat. Kes usaldab saateid, mille järgi Eestil läheb väga hästi, teades, et tegelikkuses tuhnib Eesti Euroopa Liidu vaesemate hulgas? Kas see tõesti rahuldab eestlasi? Arengumootoriks ongi just kriitika.

Propagandat teevad kõik riigid, ja ka Soome. Värske näidis Soome riiklikukst propagandast on eestikeelne uudisportaal "Soome100", mille toimetaja palgakulu tasus Soome riik. Antud portaali avaldas ajaleht Postimees, aga selle sisu üle otsustati Soomes, ilma et lugejaid oleks selllest teavitatud. Mina pole ainus soomlane, kelle see kinni makstud Soome kiidulaul oksele ajas.

Soomes ei pea keegi probleemiks seda, et nii paljud vaatavad Vene telekanaleid ja näiteks Russia Today’t. Soome on piisavalt tugev, et lasta oma inimestel ise otsustada. Soomlaste arvates oleks kodanike meediatarbimisesse sekkumine riigivõimu räige kuritarvitamine ja vastu kodanikuõigustele. Seda Soomes ei aksepteeritaks. Soomes on sõnavabadus hinnas.