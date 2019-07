SAPTK viib Tarandi poolt raha endale jätmise riigiprokuratuuri

"Ülekannet tehes ei ole selles täpselt selgitatud, mille eest on annetus Indrek Tarandile tehtud," ütles Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) vaidlustab riigiprokuratuuris Põhja ringkonnaprokuratuuri otsuse mitte alustada endise eurosaadiku Indrek Tarandi suhtes kriminaalmenetlust, kes jättis endale SAPTK-i poolt talle topelt kantud 2000 eurot, vahendas BNS.

Põhja ringkonnaprokuratuur märkis esmaaspäeval, et ei näe endise eurosaadiku Indrek Tarandi tegevuses SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks arvelt talle üle kantud raha endale jätmises kuritegu.

SAPTK-i juht Varro Vooglaid ütles, et vaidlustab ringkonnaprokuratuuri otsuse kindlasti riigiprokuratuuris. "Prokuratuuri käitumine on arusaamatu. Ja pettumust valmistav," nentis ta.

SAPTK kandis 23. mail oma pangaarvelt Indrek Tarandi pangaarvele 2000 eurot ning maksekorralduses märkis selgituseks "Paljude Objektiivi lugejate annetus Mart Riebergi ja Meelis Osa toetuseks".

Kuna hiljem kandsid sama summa Tarandile vastavalt kohtus kinnitatud kokkuleppele üle ka Rieberg ja Osa ise, siis nõudis SAPTK-i juht Varro Vooglaid Tarandilt üleliigse 2000 euro tagastamist, kuid viimane pole seda senini teinud.

Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold leidis esmaspäeval, et SAPTK-i avalduse alusel ei ole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. "Ülekannet tehes ei ole selles täpselt selgitatud, mille eest on annetus Indrek Tarandile tehtud, eelnevalt ei ole kokku lepitud, mis tingimustel on Indrek Tarand kohustatud annetuse vastu võtma või tagastama," märkis ta.

Prokuröri hinnangul puuduvad Indrek Tarandi tegevuses karistusseadustiku omastamist käsitleva paragrahvi tunnused. "Tegemist on ühepoolsest tehingust tuleneva vaidlusega ning raha tagastamise nõudega on võimailik pöörduda tsiviilkohtusse," märkis prokurör.

Varro Vooglaid ütles, et talle tundub, et Eestis kehtivad erinevatele inimestele erinevad seadused.

"Tarand teadis väga hästi, mille eest me talle SAPTK-i poolt raha üle kandsime. Samuti lubas ta selgesõnaliselt raha tagastada ja üksnes sellele lubadusele toetudes kandsid Osa ja Rieberg talle sama summa uuesti üle. Kui Tarand oli raha saanud teist korda, siis ta aga taganes oma lubadusest raha tagasi kanda ja hakkas irvitama, et lollid olite, et minu lubadust uskuma jäite," ütles Vooglaid.

"Prokuratuuri selline käitumine ilmselgelt õõnestab inimeste usku õigusriiki. Eriti teeb seda teadmine, et kui oled heade sidemetega prominent, siis võid seadust rikkuda kuidas aga soovid — karta pole midagi," nentis ta.

10. mail Harju maakohtus lepitusmenetluse raames sõlmitud kokkuleppe järgi pidid Mart Rieberg ja Meelis Osa vabandama Tarandi ees ja maksma talle kahepeale kokku 2000 eurot hüvitist.

Seejärel pöördusid Rieberg ja Osa Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poole küsimusega, kas oleks võimalik saada abi selle summa kokkusaamiseks.

Abi osutamiseks sai SAPTK annetustena vajamineva summa kokku juba sama päeva jooksul ning kandis Tarandile üle. Samas sai ta sama summa veel ka Osalt ja Riebergilt ehk kokku juba 4000 eurot, kuigi sõlmitud ja kohtu kinnitatud leppe kohaselt oleks ta pidanud saama vaid 2000 eurot.

SAPTK-i korduvatele palvetele vaatamata, pole Tarand 2000 eurot tagasi maksnud.

Suur tüli sai alguse mullu novembris Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) rändeleppevastasel meeleavaldusel riigikogu ees Toompeal, kui Rieberg ja Osa seal endale tähelepanu tõmmata üritanud Tarandit ründasid.

Põhja ringkonnaprokuratuur hindas Osa ja Riebergi tegevuse avaliku korra raskeks rikkumiseks vägivallatsemisega, kuid poolte kokkuleppel lahendas kohus asja lepitusmenetluses.