Sarah Brightman esineb tuleva aasta lõpus Tallinnas

"Loodud on võimalus viia Estonia puiestee osaliselt maa alla Tammsaare pargi ja endise Kunstiakadeemia vahelisel lõigul. Rajatava autotunneli näol tekib maa-alune tänav, mille kaudu on kavandatud juurdepääsud kvartalisse planeeritud hoonete maa-alustele korrustele," rääkis abilinnapea Andrei Novikov ja lisas, et tänava maapealne osa annab eelise ühistranspordile, jalakäijatele ja kergliiklejatele.