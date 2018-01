Savisaar ja Kõlvart: Reformierakonna umbusaldusel puudub sisu

Keskerakondlasest Riigikogu majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare sõnul pole majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile midagi ette heita ja seda näitab ka hüplik ning valeväiteid täis umbusaldustekst. "Hetkel tundub, et kogu umbusaldusavaldus on ellu viidud vaid selleks, et saaks kedagi umbusaldada ning pilti tõusta," sõnas Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

"Hetkel tundub, et kogu umbusaldusavaldus on ellu viidud vaid selleks, et saaks kedagi umbusaldada ning pilti tõusta," sõnas Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Reaalsed põhjendused umbusaldusavalduse esitamiseks puuduvad. Ning kui argumendid ei pea vett ja sisu on puudulik, üritatakse seada inimese professionaalsust kahtluse alla läbi tema sotsiaalsete sidemete ning selles minnakse lausa isiklikuks."

Kui vaadata seni välja toodud etteheiteid, siis need tuginevad, Kõlvarti sõnul kas juba ümber lükatud valeväidetel või hoopis maailmavaatelistele erinevustele. "Seega soovitan opositsioonil tegeleda sisuliste teemadega," ütles Kõlvart.

Kõlvart tuletas meelde, et Reformierakond oli ka viis aastat tagasi Tallinnas alguse saanud tasuta ühistranspordi osas kriitiline, kuid on ajapikku olnud sunnitud enda retoorikat muutma. "See, et Reformierakonnale tasuta ühistransport ei meeldi, ei ole mingi saladus," tõdes Kõlvart. "Nad on püüdnud seda ka Tallinnas maha teha. Minister Simsoni veetav tasuta ühistranspordi kava käib otseselt vastu Reformierakonna poliitikale, mis nägi ette maaelu vaikset hääbumist." "Keskerakond seisab sellele vastu ja usun, et tasuta maakonnasisest bussitransporti saadab maapiirkondades sarnane edu nagu Tallinnas. Reformierakondlastel oleks mõistlik anda antud projektile aega, et saaks seejärel taas tõdeda, et ettevõetud samm oli õige," lõpetas Kõlvart.

Savisaar ütles, et juba eelmise aasta lõpus oli segaduses Reformierakonnal soov lisaks enda esimehele umbusaldada ükskõik millisel põhjusel valitsuse ministrit või peaministrit. Nii siis kui ka praegu ei suudetud Savisaare sõnul ühtegi tegelikku põhjust selleks sõnastada. "Tallinna sadama kollased sidrunid on asendunud sadama börsile viimisega, ellu viiakse tulevikku vaatavad strateegilised investeeringud ja panustatakse olulistesse taristuobjektidesse," loetles Savisaar

Ta selgitas, et nelja aastaga panustatakse riigimaanteedesse 535 miljonit ja muusse taristusse 135 miljonit eurot, sealhulgas renoveeritakse Linnahall, valmib Haapsalu raudtee esimene etapp, millele tehtud uuring on leidnud, et raudtee taastamine on tasuv ja tagab suure kliendipotentsiaali. Pärnu lennujaamast võiks uuringu järgi viie aasta jooksul saada sõlm, mida läbivad aastas kümned tuhanded reisijad, kes annaksid piirkonnale olulise sotsiaalmajandusliku tõuke.

Tasuta ühistransport ei saa kuidagi tuua lisaraha bussiettevõttele, vaid jätab lisaraha ainult Eesti inimestele.

Täiesti arusaamatu on Savisaare sõnul aga opositsiooni vastuseis maakonnasisesele tasuta bussisõidule, mille peamine soov on edendada elu maal, kus Reformierakonna 17 võimul oldud aastaga see järjepanu hääbus. "Maakonnaliinidel teenust osutavad ettevõtted valitakse avaliku hanke tulemusena ning hind vedajale on seega fikseeritud. Tasuta ühistransport ei saa kuidagi tuua lisaraha bussiettevõttele, vaid jätab lisaraha ainult Eesti inimestele," rõhutas Savisaar, kelle sõnul võiks majandusministri portfelli hoidnud Reformierakond bussiliikluse doteerimisest siiski veidi rohkem teada.

Savisaar leidis, et majanduskasvu ja maksureformi valguses soovib Reformierakond ja teised opositsioonierakonnad külvata vaid segadust. "Loodan, et edaspidi võetakse umbusaldamist siiski veidi tõsisemalt kui vaid päevapoliitika liblikana," sõnas Savisaar lõpetuseks.