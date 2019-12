Savisaar: Sputniku kanali kaotamine Eestis pole õige

"Meedia peab olema vaba, isegi kui ta meile ei meeldi. Me ei saa sellistest asjadest vait olla," märkis Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar.

Savisaare sõnul pole Sputniku kanali kaotamine Eestis õige, vahendas BNS.

"Ma ei pea seda õigeks, et Eestis tahetakse kaotada Sputniku kanal," kirjutas Savisaar reede õhtul sotsiaalvõrgustikus Facebook. "Meedia peab olema vaba, isegi kui ta meile ei meeldi. Keskerakond on alati seisnud meediavabaduse eest. See käib ka Venemaa, nii nagu teiste riikide kohta. Me ei saa sellistest asjadest vait olla."

Sanktsioonid Kremli propagandakanali Rossija Segodnja vastu sunnivad Sputniku nime all tegutseva organisatsiooni Tallinnas oma üüripinnalt välja kolima, juba oktoobris ei lasknud pangad läbi Sputniku palgamakseid. Rossija Segodnja teatas, et üürileandja saatis neile Tallinnas lepingu ülesütlemise teate. Rossija Segodnja juht Margarita Simonjan teatas, et "see ei aita" ja Sputniku töötajad jätkavad tegevust kodudest. Sputniku Tallinna kontoris töötab 35 inimest.

Rossija Segodnja peadirektor Dmitri Kisseljov kuulub Euroopa Liidu personaalsete sanktsioonide nimekirja seoses seoses Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumise toetamisega.

Venemaa presidendi Vladimir Putini hinnangul kardavad Eesti võimud Vene ajakirjanikke. "Imestan Eestis toimuvate sündmuste üle," ütles Putin neljapäeval pressikonverentsil, vastates propagandakanali Sputnik Eesti haru peatoimetaja kurtmisele tagakiusamise üle.

Peatoimetaja Jelena Tšerõševa rääkis presidendile, et pangad keelasid ülekanded nende töötajate kontodelt, et Eesti eriteenistused survestasid rentijaid rendilepingut lõpetama ja et Sputniku töötajaid ähvardatakse kriminaalasjaga. "Kardavad," tõdes Putin.

"Venemaad süüdistatakse läänes meedia ahistamises, kuid Euroopa riigid tegelevad sellega ise," lausus president. "Te olete palju ära teinud, võimude katsed segada teie tööd ei tohi jääda märkamatuks," lausus Putin.

Ta märkis, et ei tohi lisada vett nende veskile, kes tahavad rikkuda riikidevahelisi suhteid.

"See on üllatav künism, aga igasugused piirangud riikide tasandil ei ole tõhusad, sest annavad ohjad neile, kes tahavad külvata viha meie rahvuste vahel," ütles Putin.

"Tuleb saavutada ajakirjanike võimalus töötada neis riikides, kes kardavad teie teavet ja teie mõju," märkis riigipea, lubades teha kõik endast sõltuva Vene ajakirjanike toetamiseks seaduslike meetmetega.