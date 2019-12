SDE: Reformierakond lükaku ümber pealinnas EKRE-ga võimuliitu minek

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus arutas Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadiks valitud Kristen Michali kavatsust moodustada peale valimisi Tallinnas võimuliit Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ning leidis, et valmisolek võimu nimel paremäärmuslike populistidega kompromisse teha, on taunitav ning piirkond ootab Reformierakonna juhtkonnalt sellega seoses selgelt sellist koostööd välistavat seisukohta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus arutas Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadiks valitud Kristen Michali kavatsust moodustada peale valimisi Tallinnas võimuliit Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ning leidis, et valmisolek võimu nimel paremäärmuslike populistidega kompromisse teha, on taunitav ning piirkond ootab Reformierakonna juhtkonnalt sellega seoses selgelt sellist koostööd välistavat seisukohta.

Piirkonna aseesimehe Jaak Juske sõnul on erakordselt kahetsusväärne, et Kristen Michali EKRE-t soosivad ning nende käitumist normaliseerivad avaldused tulevad samal ajal kui EKRE liidri Mart Helme väljaütlemiste tõttu on puhkenud kriis Eesti-Soome suhetes.



"Kristen Michal on EKRE-ga koostööd eelistades väga vastutustundetu. Arvatavasti nimetab EKRE oma linnapeakandidaadiks ühe Helmedest. Kas Kristen Michali juhitud Tallinna reformierakondlased on sel juhul tõesti valmis andma poolthääled näiteks Mart Helme, linnavolikogu esimeheks, et siis ühiselt asuda Soomega läbirääkimistesse Helsinki-Tallinn kaksiklinna ja tunneli loomise üle?" küsis Juske.



Pärast Reformierakonna Tallinna piirkonna juhiks valimist kommenteeris Kristen Michal Eesti Rahvusringhäälingu uudistesaatele "Aktuaalne Kaamera" Reformierakonna plaane Tallinnas: "Mina täna ei välista koostööd mitte kellegagi, kaasa arvatud Keskerakonnaga, kaasa arvatud EKRE-ga, sotside ja Isamaaga ja isegi Eesti 200-ga."



Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna hinnangul jätkab Michal sellega populistide normaliseerimist Eesti poliitikas.



Sotsiaaldemokraadid taunivad igasuguseid katseid võrdsustada paremäärmuslikke populiste teiste Eesti erakondadega, mis seisavad nii demokraatliku riigi kui ka Eesti ühiskonna ühtsuse eest ning kutsuvad Reformierakonna juhatust võtma Michali avalduste suhtes avalikult ja selgelt tauniva seisukoha.