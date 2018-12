SDE-st lahkunud Vootele Hansen kandideerib Isamaa ridades riigikokku

Endine riigikogu liige ja keskkonnaminister Vootele Hansen lahkus Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE) ja kandideerib kevadistel valimistel Isamaa nimekirjas riigikokku.

Hansen ütles, et erakondade rohkus parlamendis on kindlasti Eesti rikkus ja tema soovib toetada valimistel Isamaad, vahendas BNS. "Eks ta minu jaoks on ennekõike juurte juurde tagasitulek, sest kandideerisin Isamaa nimekirjas juba taasiseseisvunud Eesti esimestel vabadel valimistel 1992. aastal. Muidugi tahan, et Isamaal läheks ka tulevikus hästi,“ sõnas Hansen pressiesindaja teatel.

Hansen tunnistas, et SDE-st lahkumise mõte oli tal juba pikemat aega. "Tegelikult pole ma erakonna koosolekutel osalenud 2003. aastast alates, kui lahkusin riigikogust," sõnas ta.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder avaldas heameelt, et erakonnaga väga pikalt seotud on olnud inimesed, kes on vahepeal kas poliitikast eemaldunud või mõne muu erakonna tegevuses osalenud, leiavad tee tagasi Isamaa juurde. „Ilmselt tunnevad nad taas ära selle Isamaa, millega on alati tahtnud ennast siduda. Järelikult me teeme õigeid samme. Vootele Hanseniga koos ajasime rahvuskonservatiivset poliitikat juba veerand sajandit tagasi. Tere tulemast tagasi,“ ütles Seeder.

Eesti Kristlik Demokraatliku Liidu asutajate hulka kuulunud Vootele Hansen valiti 1992. aastal Isamaa nimekirjas riigikokku. Aastatel 1994–1995 oli ta Andres Tarandi valitsuses keskkonnaminister. Hiljem sai temast Rahvaerakonna aseesimees, Rahvaerakond ühines erakonnaga Mõõdukad, millest hiljem sai SDE. Praegu töötab ta Inimõiguste Instituudi juhina.