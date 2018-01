SDE uueks peasekretäriks saab Kalvi Kõva

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Kristen Kanarik (SDE) paneb ameti maha, riigikogu liige Kalvi Kõva võttis vastu erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski ettepaneku asuda peasekretäri ametisse.

Tunamullu suvel ametisse kinnitatud SDE peasekretär Kristen Kanarik teatas aasta esimesel päeval erakonnakaaslastele, et paneb ameti maha, vahendas BNS.

SDE riigikogu fraktsiooni juht Kalvi Kõva ütles ERR-ile, et erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on talle ettepaneku peasekretäri ametisse asuda teinud ja ta on selle vastu võtnud. "Ma täpselt tean, mida see amet tähendab ja mis töö see on. Ma olen seda ametit pidanud aastaid tagasi," ütles Kõva.

Kõva peasekretäri kohusetäitja kohale asumise peab heaks kiitma ka erakonna juhatus.

Kõva lisas, et peasekretäri ameti kõrvalt ta fraktsioonijuhina jätkata ei kavatse. Kõva sõnul jätkab ta fraktsiooni esimehena veel paar kuud, kuniks ametisse valitakse fraktsiooni uus juht.