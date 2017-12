Seaduse karmistumist kasutanud kohus saatis roolijoodiku vangi

Pärnu maakohus saatis lõppeval nädalal vangi korduvalt purjuspäi autot juhtinud mehe, kasutades ära alles hiljuti karmistunud seadust.

Kohus määras, et 45-aastane Toivo peab talle määratud üheaastasest vangistusest koheselt ära kandma ühe kuu ja ülejäänud karistus jääb täitmisele pööramata, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Katseajaks on Toivo määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla, kus peab täitma talle pandud kontrollnõudeid, mis muuhulgas on kohustus osaleda sotsiaalprogrammis ja kohustus mitte tarvitada alkoholi. Samuti võttis kohus Toivolt juhtimisõiguse kuueks kuuks.

"Prokuratuur püüab järjest rohkem kasutada liikluskurjategijate mõjutusvahenditena ka koolitust, sotsiaalprogramme ja ravi, et karistamise kõrval aidata lahendada ka probleemi," selgitas prokurör Rainer Amur. "Kuid korduvalt purjus peaga rooli istumine on sedavõrd ohtlik ja vastutustundetu tegu, et ka karistus peab olema tajutav."

Toivot süüdistati selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise, juhtis tahtlikult uuesti 7. detsembril kella 17.54 ajal Saare maakonnas mootorsõidukit Volvo V70. Varasemalt juhtis Toivo mootorsõidukit joobeseisundi tänavu maikuus.

Kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti märkis, et seaduseandja tõi võimaluse korduvalt alkoholijoobes mootorsõidukit juhtinud isiku karistamis võimaluse karistusseadustikku alles tänavu 1. novembrist, varasemalt sellist võimalust seaduseandja ette ei näinud. "Seega on antud kohtuotsuse üks esimesi korduva joobes juhi karistamises. Karistusseadustik näeb ette korduvalt joobes juhtimises isiku karistamiseks kuni nelja-aastase vanglakaristusega," lisas Lusti.

Kohus mõistis mehelt välja sundraha ja kaitsetasu kogusummas 424,50 eurot. Kriminaalasja lahendati kiirmenetluse korras.

"Jõulud on aeg olla koos lähedaste ja perekonnaga oma kodus, laulda jõululaule ning süüa jõulupraadi. Kui korduva joobeseisundis mootorsõiduki juhtimisega kaasneb koheselt vangistuse ärakandmine, tuleb jõuluaeg veeta vanglas, väikeses ilma akendeta ruumis, eemal lähedastest ja jõulupraest. Kas alkohol on tõesti seda kõike väärt? Kindlasti mitte. Mõelge oma lähedaste ja tegude tagajärgede peale," ütles prokurör.