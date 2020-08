SEB: Juuli tõi eestimaalased kodudest välja

"Vaatamata sellele, et paljudes valdkondades on kulutuste tase eesti tarbijate vaates taastunud, ei pruugi see ettevõtete seisukohast varasema heaolu taset tähendada," märkis SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.

SEB värskete andmete kohaselt on eestimaalaste käibemahud juulikuus jõudnud eelmise aasta tasemele. Kaardikasutuse statistika näitab samas, et vaatamata juuli käibemahtude taastumisele on kulutuste struktuur siiski aastatagusega võrreldes muutunud ning märgatavalt on kasvanud kauaoodatud valmidus teha kulutusi nii meelelahutuse- kui ka turismisektoris.

Kui aprillis kulus reisimisele eelmise aastaga võrreldes ligi 90% vähem raha, siis juulis on kulutused selles sektoris veidi taastunud, olles hetkel 40% madalamal tasemel kui mullu. Ka meelelahutussektori kulutused on hakanud vaikselt taastuma, olles hetkel umbes 17% madalamal tasemel kui eelmisel aastal. Aastatagusega võrreldes jõudsid samale tasemele aga eestlaste kulutused kohvikutes ja restoranides, olles isegi ühe protsendi võrra suuremad.

"Vaatamata sellele, et paljudes valdkondades on kulutuste tase eesti tarbijate vaates taastunud, ei pruugi see ettevõtete seisukohast varasema heaolu taset tähendada, kuna turismi, majutuse ja toitlustuse sektoris on suur roll välisturistide kulutustel. Eestimaalaste julge tarbimine on kindlasti positiivne märk, kuid kindel on ka see, et ainult nende andmete põhjal ei saa me veel rääkida majanduse täielikust taastumisest, sest madala aktiivsusega turismihooaeg jätab oma jälje reisimise sektoriga seonduvatele ettevõtetele," kommenteeris Kitt.

Võitis ka kodukorrastamise sektor

Suurenenud kulud reisimise ja meelelahutuse valdkonnas on veidi tasakaalustanud seni kõrgel püsinud kulutusi disaini, remondi ja kodusisustuse valdkonnas. Kui veel juunis olid kulutused kodude ja aedade parandamisele aastatagusega võrreldes 20% kõrgemal, siis juulis see kasvutempo mõnevõrra rauges, olles 10% kõrgemal kui mullu. Ilmselt on siiski kodukorrastamise sektor teistega võrreldes kõige paremini aasta alguses saabunud epideemiaga hakkama saanud.

"Vaadates meelelahutuse ja toitlustuse sektorite mahtude kasve käesoleva aasta alguses, nägime korralikku tõusutrendi. Meelelahutuse valdkonnas kasvasid elanikkonna kulutused veebruarite võrdluses 24% ning samal ajal oli ka toitlustusvaldkond näidanud 17% kasvu. Alates märtsist olid need sektorid aga ligi kolmandiku, ning aprillis – lausa 65% kukkumises võrreldes aastataguste mahtudega. Seega, kuigi toitlustussektoris näeme nüüd eestimaalaste enam-vähem eelmise aasta tasemele taastunud tarbimist, võime mõnevõrra küll rõõmustada. Mõru pillina aga endiselt mõlgub meeles 4-kuuline põuaperiood ning sellele eelnenud tugevat kasvu, mis lubas alanud aastat väga optimistlikult vaadata," tõlgendas SEB andmeid Lennart Kitt.

Alates märtsi keskpaigast on SEB analüüsinud Eesti elanike finants- ja maksekäitumise muutusi eriolukorra kestel ja sellele järgnenud ajal. Põhiliste selleteemaliste sõnumitega on võimalik tutvuda panga kodulehel alates 26. märtsist avaldatud uudistes.