Seeder: abielu peab põhiseaduses määratlema mehe ja naise liiduna

Seederi sõnul tuleb põhiseadusesse viia sisse täiendus, mis sõnastab üheselt, et abieluna käsitletakse mehe ja naise vahelist liitu. Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välisteenistuse seaduse muudatused põhjendusega, et abielu ja kooselu ei käsitleta võrdsetel alustel, suurendab veelgi vajadust määratleda abielu põhiseaduses.



Seederi sõnul on tõsine mõttekoht, et aastakümneid kehtinud välisteenistuse seadus, mis on võimaldanud abikaasadele täiendavaid hüvesid, on nüüd täiesti ootamatult presidendi arvates põhiseadusevastane. "Selle otsuse valguses on selge, et tuleb astuda konkreetseid samme abielu institutsiooni kaitseks."



Seederi sõnul on traditsiooniline perekond ühiskonna alustalaks. "Tegemist on väärtuspõhise küsimusega, mis tuleneb abielu institutsiooni pikast ajaloost ja traditsioonist. See on stabiilseim ja levinuim kooseluvorm, mida riigil tuleb väärtustada. Isamaa initsiatiivil on Eesti maksupoliitikat täiendatud mitmete mehe ja naise vahelist abielu toetavate regulatsioonidega. Abielu määratlemine põhiseaduses näitaks, et riik hindab ja toetab tugevat perekonda ja abielu institutsiooni ning looks selguse Eesti seadusandluses"



"Isamaa Erakond tegi 2016. aastal Riigikogu erakondadele ettepaneku algatada Põhiseaduse täiendamine, mis sätestaks abielu kui mehe ja naise vahelise liidu ja 2018. aastal kinnitas Isamaa Suurkogu erakonna maailmavaatelised aluspõhimõtted, milles sätestati sama. Nüüd on poliitiline olukord muutunud ja ka EKRE on asunud Isamaa ettepanekut aktiivselt toetama, mis annab lootust viia Põhiseadusesse abielu sätestamine mehe ja naise vahelise liiduna. Loodetavasti õnnestub sellele ettepanekule leida ka teiste erakondade toetust," rääkis Seeder.



MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uurig 2020. aasta jaanuaris näitas, et abielu mõiste põhiseaduses määratlemist kui ühe naise ja ühe mehe vahelist liitu toetas 59 protsenti vastanutest.



Välisteenistuse seaduse muutmise seadus on president Kersti Kaljulaidi hinnangul vastuolus põhiseadusega ja seetõttu jättis president selle välja kuulutamata. Nimelt ei laiene presidendi hinnangul seaduses võrdse kohtlemise põhimõtted, mis käsitleksid nii abiellunud või kooselu registreerinud inimesi võrdsetena.