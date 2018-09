Seirearuanne: piirkondlikud erinevused on Eestis endiselt suured

"Esmalt peame keskenduma just Ida-Virumaale ja Kagu-Eestile ning selleks on ette nähtud ka konkreetsed tegevused ja rahalised vahendid," sõnas riigihalduse minister Janek Mäggi ning tõi välja, et probleeme on ka mujal ja neidki ei saa tähelepanuta jätta.

"Esmalt peame keskenduma just Ida-Virumaale ja Kagu-Eestile ning selleks on ette nähtud ka konkreetsed tegevused ja rahalised vahendid," sõnas riigihalduse minister Janek Mäggi ning tõi välja, et probleeme on ka mujal ja neidki ei saa tähelepanuta jätta.

Piirkondlikud erinevused on Eestis endiselt suured, selgub regionaalarengu strateegiast ning sellega seotud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020 elluviimise seirearuandest. Riigihalduse minister Janek Mäggi andis neljapäeval valitsuskabinetile ülevaate regionaalarengu strateegiast ning sellega seotud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020 elluviimisest, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

"Oleme liikunud regionaalarengu strateegias seatud sihtidele lähemale, kuid piirkondlikud erinevused on Eestis endiselt suured," sõnas Mäggi. Ta kinnitas, et seirearuande järeldusi arvesse võttes jätkab riik piirkondade arengu toetamist ka edaspidi.

"Esmalt peame keskenduma just Ida-Virumaale ja Kagu-Eestile ning selleks on ette nähtud ka konkreetsed tegevused ja rahalised vahendid," lisas Mäggi ning tõi välja, et probleeme on ka mujal ja neidki ei saa tähelepanuta jätta.

Ida-Virumaa tegevuskava eesmärk on toetada majanduslikult ja strateegiliselt olulise piirkonna muutmist dünaamiliselt arenevaks ja muu Eestiga hästi sidustatud piirkonnaks.

Kagu-Eesti tegevuskava põhieesmärgiks aga on sealse ettevõtluse arengu turgutamise kõrval aidata säilitada piirkonna asustust ja kaasata kohalikke inimesi veelgi aktiivsemalt piirkonna arendamisse.

Valitsuskabinetis otsustati Eesti regionaalarengu strateegia 2017. aasta seirearuannete ja Eesti regionaalarengu strateegia 2018.–2020. aasta rakendusplaan valitsuse istungi päevakorrapunktina heaks kiita.

Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tegevuskava on seotud Eesti regionaalarengu 2014-2020 strateegia elluviimisega. Ida-Virumaa piirkonna arendamine aga on valitsuse 2016-2019 tegevusprogrammi üks prioriteete.