Seitse eks-siseministrit nõuavad Mart Helme tagasiastumist

Peaminister Jüri Ratas rääkis, et kevadel toimunud riigieelarve arutamisel oli selge, et kärpeid tuleb teha. "Me ei ole kordagi leppinud kokku, et hakkame koondama inimesi siseturvalisuse ja meditsiini valdkonnas," ütles Ratas, et konkreetsed kokkuhoiukohad tuleb üle vaadata septembris. "Meie sõnum on, et kokkuhoidu tuleb teha, kuid antud valdkondades ei ole me sellega nõus."