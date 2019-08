Kui saadetis on sobiva suurusega, sel on olemas telefoninumber ning piirkonna automaadis on ruumi, siis saab klient sellele lihtsamini kätte juba pakiautomaadist.

Esmaspäevast hakkas Omniva rahvusvahelisi pakke pakiautomaatidest väljastama ka Saaremaal, Narvas ning kõigis Tallinna piirkondades, kus seda seni veel ei tehtud. Nädala jooksul lisanduvad ka kõik ülejäänud Eesti piirkonnad, kuhu Omniva on tänaseks oma pakiautomaadi juba paigaldanud.

Nii nagu on postkontoritel, saavad ka pakiautomaadid omale edaspidi teeninduspiirkonnad. See tähendab, et kindla piirkonna aadressidele hakkavad vastama konkreetsed selles piirkonnas asuvad pakiautomaadid. Kui saadetis on sobiva suurusega, sel on olemas telefoninumber ning piirkonna automaadis on ruumi, siis saab klient sellele lihtsamini kätte juba pakiautomaadist.

Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on senised suunamised Tallinna kolmes piirkonnas olnud edukad. "Pakkide suunamine pakiautomaatidesse on aidanud meil pakke klientidele kiiremini ja kliendi jaoks mugavamalt kohale toimetada, mistõttu on uus süsteem saanud igati positiivset tagasisidet," ütles Rööpson.

Eesti inimesed armastavad pakiautomaate. Seetõttu võib vahel tekkida ka olukord, kus kliendi nii-öelda tavapärases kodupakiautomaadis on ruum otsas. Muretsemiseks pole aga põhjust – sel juhul toimetatakse pakk kiiruse huvides teise lähedalasuvasse automaati või postkontorisse, nagu varem. Sel juhul arvestatakse loomulikult, et uus sihtkoht kliendi elukohast liiga kaugele ei jääks.

Juhul kui pakk on jõudnud siiski kliendi jaoks ebasobivasse automaati, siis on võimalik see pakk tasuta suunata postkontorisse. Samuti, kui klient ei soovi, et tema pakid postkontori asemel pakiautomaati jõuaks, siis saab ta sellest Omniva klienditeenindusse helistades teada anda ning tema pakid tulevad edaspidi vaid postkontorisse. Sel juhul tuleks helistada samalt numbrilt, mis on pakkidele kontaktnumbriks märgitud.

Kuna kõige sagedasemaks takistuseks pakiautomaati saatmisel on puuduolev telefoninumber, siis tasub paki saatjale rõhutada, et ta lisaks saaja andmete juurde ka telefoninumbri. Paljude e-poodide puhul on telefoninumbri lisamine juba tavaliseks kujunenud, mõndade puhul tasub seda aga tarneinfo kommentaaride sektsioonis eraldi rõhutada. Kindlasti tuleb meeles hoida, et pakiautomaati suunatud pakil peab olema peal Eesti, Läti või Leedu mobiiltelefoni number. Vastasel korral seda pakki pakiautomaati ei saa suunata.

Kuna pakiautomaadi kapid ei ole kummist, siis suuremad saadetised, mis pakiautomaadikappi ei mahu, tulevad endiselt inimesele postkontorisse või kullerteenuse puhul koju. Juhul kui tingimused seda võimaldavad, siis ei hõivata väikse pakiga pakiautomaadikappi ning postitatakse see jätkuvalt kliendi postkasti. Väike pakk, mis oma mõõtmetelt mahuks küll postkasti, võib teinekord saabuda siiski ka postkontorisse või pakiautomaati, juhul kui tegemist on tähitud saadetisega.