Selgusid aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlane

Aasta 2017 naiskodukaitsjaks valiti Mare Kirr Saaremaa ringkonnast ja aasta kaitseliitlaseks Enno Ottis Jõgeva malevast.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid laupäeval Pärnus Endla teatris üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud, edastas Kaitseliit. Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja kingitused.

Aasta naiskodukaitsja tiitli võitnud Mare Kirr on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liige juba 1998. aastast ja alates 2015. aasta kevadest ringkonna esinaine. Kahekümne aasta jooksul on ta panustanud Saaremaa ringkonna arendamisse oma oskusi ja teadmisi. Ta on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonnas ja Kaitseliidu Saaremaa malevas baasväljaõppekursuse esmaabikoolitaja ning tegev meditsiini erialarühma juhtimises. Oma põhitöö kõrvalt Kuressaare haigla kiirabi erakorralise meditsiiniabi meeskonnas leiab ta aega jagada esmaabi teadmisi- kogemusi erinevatele sihtgruppidele, koolitades Kuressaare ametikoolis ning pidades turvalisuse ja tervise loenguid erinevates asutustes ja ettevõtetes

Aasta kaitseliitlase tiitli võitnud Enno Ottis on Kaitseliidu liige 1994. aastast. Alates 2012. aastast on ta Põltsamaa üksikkompanii pealik ja teist ametiaega maleva juhatuse liige. Lõppenud aastal ei olnud ühtegi tegevust, millest ta poleks oma kompaniis osa võtnud. Tal on anne leida lisaks plaanilistele ka plaaniväliseid tegevusi ning üritusi, et oma allüksuse pädevusi veelgi paremaks muuta. Olles ise I klassi kütt, edendab ta oma malevas aktiivselt laskeasjandust.

Leidnud võimaluse vallavalitsuse abiga varustada Põltsamaa noorkotkad õhupüssidega, juhib ta Põltsamaa ühisgümnaasiumi laskurringi, mille liikmetest suurem osa on Kaitseliidu tegev- ja noorliikmed.

Ottis on kaitseliitlane, kodanikuaktivist, abipolitseinik ja turvamees.