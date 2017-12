Selgusid "Aasta sportlane 2017" nominendid

"Aasta sportlane 2017" valimisel on selgunud rahva, spordiorganisatsioonide ja spordiajakirjanike hääletuse tulemusel Aasta meessportlase, Aasta naissportlase, Aasta võistkonna ja Aasta treeneri kategooriate neli ametlikku nominenti.

Võitjad kuulutatakse välja 27. detsembril toimuval "Spordiaasta Tähtede" galal.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles sõnul jagus aasta sportlaste valimisel pinget ja põnevust tänavu igasse kategooriasse. "Spordiaasta on olnud edukas ning see kajastub ka aasta sportlaste valimisel. Hääletusperiood oli kohati nagu võidusõit – kuni viimase päevani polnud üheski kategoorias veel midagi sajaprotsendiliselt kindel. Rahvahääletusel oli rõõm näha, et eestimaalaste spordiarmastus on suur ja spordisangareid, kellele kaasa elatakse, palju. Et fännid on sportlastele lisajõud – sellest on ammu räägitud ja taaskord tõestas seda ka rahvahääletus.

Rahvahääletuse mõju võitjate selgitamisel on suur ja nii mõnelgi juhul võib see suisa kujuneda kaalukausiks. Tihedas konkurentsis midagi ettearvatavat pole ning spordihuvilisel saab olema põnev tänavusele Spordiaasta Tähtede galale kaasa elada," ütles Sukles.



Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane. Praeguseks on hääletamine lõppenud. Eesti aasta sportlaste valimisel tegid spordifännid valiku ligi 65 000 korral, spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 66 ja spordiajakirjanikke 45. Hääletustulemuste põhjal on "Aasta sportlane 2017" nominendid järgmised (tähestikulises järjekorras):



· Aasta meessportlane 2017: Heiki Nabi, Nikolai Novosjolov, Ott Tänak, Janek Õiglane

· Aasta naissportlane 2017: Julia Beljajeva, Kaia Kanepi, Anett Kontaveit, Kelly Sildaru

· Aasta võistkond 2017: autoralli meeskond Ott Tänak ja Martin Järveoja, sõudmise neljapaat, vehklemise epeenaiskond, võrkpalli rahvusmeeskond

· Aasta treener 2017: Gheorghe Cretu, Kaido Kaabermaa, Matti Killing, Natalja Kotova



Spordiajakirjanikud tegid oma eelistused teatavaks 19. detsembril, spordiorganisatsioonide ja rahvahääletuse tulemused avalikustatakse pärast galat. 21. detsembri südaööl lõppenud rahvahääletuse kohta saab praegu avaldada vaid niipalju, et spordifännid tegid valiku ligi 65 000 korral, mis on kõigi aegade teine tulemus. Lisaks üles seatud kandidaatidele avaldasid spordifännid toetust kokku veel rohkem kui 300 enda poolt üles seatud kandidaadile. Rahva lemmikud eristusid kõige selgemalt naissportlase ja võistkonna kategooriates, kus kolmele esimesele antud häälte arv moodustas ca 70% kõikidest häältest. Eriti selgelt kuulus rahva poolehoid võistkonna kategoorias ühele tiimile, kes teenis fännidelt enam kui pooled (54%) esikohahääled. Tihedaim konkurents rahvahääletuse võidu nimel oli naissportlase kategoorias, kus suurima skoori kogunud ja teise koha saanud kandidaatide häälte arvu vahe oli kõigest 2,5 protsenti.



Aasta sportlased kuulutatakse välja 27. detsembril kell 20.00 Nordea Kontserdimajas algaval galaõhtul "Spordiaasta tähed 2017". Galaõhtust teevad otseülekande Kanal 2 ja Postimees Online.



"Spordiaasta Tähed 2017" auhinnagalat korraldab Eesti Olümpiakomitee ning toetavad Eesti Meedia, Sportland ja Eesti Kultuurkapital.



