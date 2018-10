Selgusid Tallinna parimad ettevõtlusteod

Turismitegu 2018 on UEFA superkarikafinaal Tallinnas! Hinnanguliselt jätsid väliskülalised Eestisse 5 miljonit eurot.

Eile, 3. oktoobril selgusid Kalevi Spordihallis pidulikul Tallinna ettevõtlusauhindade galal selle aasta parim ettevõtlust või turismi soosiv kinnisvara arendusprojekt, ettevõtetevaheline koostööprojekt, alustav ettevõte, turismitegu, töökohtade looja, vastutustundlik ettevõte ja keskkonnasäästliku ökouuenduse turuletooja.

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaheri sõnul on võitjate ellu viidud tegevused avaldanud sel aastal kõige rohkem mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna või turismi arengule ning eristusid teistest majandusliku väärtuse ning uuendusmeelsuse poolest. Tunnustuse pälvisid väga erinevad organisatsioonid.

Nomineeritute hulgas leidus nii iduettevõtteid, perefirmasid kui globaalse haardega suurettevõtteid, aga ka valdkondlikke tugiorganisatsioone. "Tallinnale on kõik algatused, mis loovad heaolu ja töökohti, ühte moodi olulised. Mida eripalgelisem on kohalik ettevõtlus, seda suurem on tõenäosus uute põnevate projektide või rahvusvahelise haardega ärimudelite tekkeks“.

Selle aasta Tallinna ettevõtlusauhindade võitjad:

Arendusprojekt 2018: Eesti Ajaloomuuseumi elamuslik ajalookeskus Maarjamäel, arendaja Eesti Ajaloomuuseum

Tegemist oli mastaapse projektiga, kus rekonstrueeriti vana ja ehitati juurde konteksti sobituvad uued hooned. Korrastati lossipark koos Eesti ajaloost inspireeritud ainulaadse mänguväljakuga. Ehituse maksumuseks kujunes pea 10 miljonit eurot.

Koostööprojekt 2018: "Eesti puitmajaklaster“, teostaja Eesti Puitmajaliit MTÜ

Eesti Puitmajaliit käivitas algatuse, mille eesmärk oli suurendada ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja eksporti ning aidata kaasa Eesti puitmajatootjate positiivse maine kujunemisele ning sisenemisele eksportturgudele. Läbi puitmajaklastri eduka tegevuse on loodud arvukalt uusi ettevõtteid (ettevõtete kasv 2008 vs 2017 vastavalt 120 ja 245) ning saavutatud kõrge lisandväärtusega toodete ekspordi osakaalu tõus.

Särav startija 2018: Tarkvaraarendusettevõte Catapult Labs OÜ

Ettevõte arendab tarkvara ning aitab kokku viia kompleksseid IT süsteeme. Lisaks pakub küberturvalisuse alaseid konsultatsioone Euroopas ja mujal. Catapult Labs´i tugevaks eeliseks ja eripäraks on meeskonna energeetika-alane kogemus, mis on IT ettevõtjate seas haruldane. Ettevõttel on kõrge lisandväärtus töötaja kohta ning suur ekspordi osakaal käibest.



Turismitegu 2018: UEFA superkarikafinaal Tallinnas, teostaja Eesti Jalgpalli Liit

15. augustil 2018 toimus Tallinnas maailma klubijalgpalli üks tippmänge – UEFA superkarikafinaal, mis tõi Tallinnasse ligi 10 000 väliskülalist, kelle hulgas ligi pool tuhat välisajakirjanikku. Hinnanguliselt jätsid väliskülalised Eestisse 5 miljonit eurot. Lisaks turismitulule sai sihtkoht reklaami teleülekannete ja superstaaridest mängijate sotsiaalmeediapostituste kaudu.

Töökohtade looja 2018: Finantstehnoloogiaettevõte TransferWise Ltd Eesti filiaal

TransferWise’i töökohtade lisandumine ja tegevuse laienemine tuleneb ettevõtte suurest populaarsusest, mis omakorda näitab, et nende teenuse järele on suur nõudlus seoses inimeste töötamise, õppimise ja reisimisega välismaal. TransferWise´l on rohkem kui 2 miljonit klienti ettevõte võimaldab ülekandeid ligi 750 valuutasuunas. Aasta jooksul on Tallinnas loodud ligi 120 kõrge lisandväärusega töökohta.

Vastutustundlik ettevõtja 2018: Pandipakendite kogumis- ja käitlemisettevõte Eesti Pandipakend OÜ

Pandipakend on pandipakendite kogumisega tegelev taaskasutusorganisatsioon, kelle missiooniks on keskkonnasäästlikult läbipaistva ja kvaliteetse teenuse pakkumine kõigile oma partneritele. Viimase aasta jooksul korraldas Pandipakend koostöös Eesti tuntud muusikutega noortele suunatud taaskasutuskampaania #ärarääma, mis kutsus sihtrühma läbi muusika loodushoidu panustama, näidates, et taaskasutus on popp.

Ökouuendus 2018: Looduslike puhastusvahendite tootja Mulieres OÜ

Ettevõte on teinud revolutsiooni koduste puhastusvahendite vallas. Mulierese toodete aluseks on looduslikud tensiidid, mille kõige levinumaks esindajaks on roheline seep ja seega on tooted ka biolagunevad. Üheskoos hoitakse Läänemere ja inimeste tervist, hoolitsetakse selle eest, et jäägid nagu pakend ja pesuvesi oleksid ohutud ka keskkonnale. Seetõttu on võetud kasutusse ökopakend, kus pakendi tootmisel on kasutatud paberitööstuse jääke.

Lisaks seitsmele põhikategooriale anti ettevõtluspäeval koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja sihtasutusega Eesti Rakenduskõrgkoolid üle ka eriauhinnad aasta parimatele rakenduslikele teadustöödele.

Rakenduslike teadustööde eriauhinna pälvisid:

Parim teadustöö Tallinna Tehnikaülikoolis: tark töörõivas Ragnarok Workwear 2.0, teadustöö juht prof Ivo Fridolin

Parim teadustöö Tallinna Ülikoolis: haridustehnoloogilise kontseptsiooni loomine idufirmale Hoopy, teadustöö autor Kristi Vinter-Nemvalts

Parim teadustöö Eesti Kunstiakadeemias: autonoomne laadimisabiline VÄLK, teadustöö autorid Arnav Khan, Arno Peever ja Sofia Vega Anza

Parim teadustöö Eesti rakenduskõrgkoolides: jäätmekäitluse juhendmaterjal tervishoiuasutustele, teadustöö autor Grethe-Johanna Ploompuu (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Ettevõtluskonkurss on osa igasügisesest Tallinna Ettevõtluspäevast, mis toimus tänavu 2. oktoobril. Ettevõtluspäeva eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtlust, julgustada häid ja hulljulgeid mõtteid realiseerima ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgustiku laiendamiseks. Tallinna Ettevõtlusamet korraldab ettevõtluspäeva 15. korda, selle aasta läbiv teema on "Ettevõtlus 100“. Ettevõtluspäeval osalemine on tasuta.