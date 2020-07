Selveri ostujuht: koroona harjutas inimesed kodus süüa tegema

"Võrreldes eelmise aastaga kasvas värske liha ja hakkliha müük. Näha on, et inimestel on koroonakriisist jäänud harjumus valmistada toitu pigem ise, kui osta valmistoitu. Viimase müük langes kriisi ajal ega ole tänase päevani taastunud," ütles Selveri ostudirektor Katrin Riisalu.

Riisalu märkis, et kriisi lõpust tänaseni on näha, et ostukorv on muutunud suuremaks ning poodi külastatakse kriisieelse ajaga võrreldes harvem. Siiski on rohkem hakatud käima tavakauplustes. "Enam ei esine suurtes kogustes kaupade kokku ostmist ja varumist, ostetakse vaid seda, mida parasjagu tarvis on," sõnas ta.



Riisalu osutas, et kui koroonakriisi perioodil kasvas liha ja kala konservide müük meeletult, siis nüüd on näha, et müük on pidurdumas.



Tema sõnul ostetakse ikka põhitoidukaupu – pühade ajal läksid hästi kaubaks grillimistooted, marinaadis lihad, puuviljad ja kõik joogid. "See on olnud aastate lõikes sarnane, kuid lahja alkoholi müük - õlu ja vein - suurenes päris palju. Siin mängib rolli kindlasti piirikaubanduse mõju vähenemine, kuna hinnavahed on juba pea olematud," märkis ta.



Rimi: arbuus oli ilmselt kõigi perede peolaual



Rimi ostujuht Margus Amor ütles, et kliendid käivad jätkuvalt poes harvemini ja ostavad korraga rohkem kui koroonaeelsel perioodil, kuid see vahe on vähenemas. Klientide ostukorv oli Amori sõnul jaanipäevaselt traditsiooniline. "Ilmselt oli suurem mõjutaja siin pigem väga soe ilm, mis oli võib-olla suurim muutus võrreldes "tavalise" jaanipäevaga," ütles ta.

Amori sõnutsi paistsid silma puu- ja köögivilja müügid. "Tervislikud viljad jõuavad võrreldes varasemaga üha enam grillile," osutas ta. Enamike klientide ostukorvi jõudis ka värske liha, mida eelistatakse enesele meelepärasel moel marineerida. Head müüki nägid nad ka arbuusil, karastusjookidel ja lahjal alkoholil. "Samuti oli pea kõikides peredes jaanipäeval peolaual arbuus," ütles Amor.

Klient hindab koroona tõttu laiu riiulivahesid



Prisma Peremarketi sortimendidirektor Kaimo Niitaru rääkis, et koroonakriis tõi tarbijate ostukäitumisse mitmeid muudatusi. Kui e-poodide kasutamise tõusust on palju räägitud ja kirjutatud, siis vähem on teadvustatud ostjate käitumise teisi muutusi.



Üks Prismades täheldatud suundumus oli Niitaru sõnul külastada kauplusi harvem, ent osta korraga rohkem. "Koroonaviiruse leviku kõrgperioodil tajusid paljud kliendid poode kui kõrgendatud riskiga kohti ning poeskäigud harvenesid. Kui juba see ootamatult riskantseks osutunud käik ette võeti, siis eelistati osta suurem kogus kaupu korraga," rääkis ta. Lisaks hindasid ostjad Prisma poodide avaraid riiulivahesid ja poodide üldist ruumikust.

Niitaru märkis, et jaanipühad möödusid Prismadele prognoositult kõrgendatud nõudlusega ning sel ajal olid kõik kauplused lahti ööpäevaringselt.



Ta tõi välja viis kõige populaarsemat jaanipühade toiduainet Prismades: arbuus, lühike kurk, tomat, Rainbow lõhefilee ja Armeenia šašlõkk; viis kõige populaarsemat jaanipühade jooki olid: Nordic Springs karboniseeritud vesi, Aleksander hele õlu, Coca-Cola, Vytautas mineraalvesi ja Red Bull energiajook.



Ta märkis, et võrreldes varasemate aastate jaaniperioodidega müüdi Prismades tänavu arbuusi 44 % ja lõhefileed 22% rohkem.



Kaubamaja klient hoiab hoolsalt distantsi



Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk ütles, et nende kliendid ootasid kevadise kriisiaja lõppu pikisilmi. Paljud kliendid pööravad tähelepanu, et iga kauplusekülastus oleks rohkem läbimõeldud ja ühe külastuse ajal saaks ostetud kõik vajalikud moe-, ilu- ja kodukaubad.



"Siiski, inimlik kontakt, professionaalsed nõuanded ja kaupade valimine füüsilises poes annavad emotsiooni, mida virtuaalne poodlemine alati ei asenda. Eriti just moe- ja ilukaupade ostude puhul on nõustamine, proovimine ja ka mõnusas keskkonnas jalutades inspiratsiooni kogumine väga olulised," rõhutas ta.



Kolk möönis, et olulisel määral on kasvanud Kaubamaja e-poe külastatavus ning klientide arv on alates kriisiaja algusest enam kui kahekordistunud. "Kaupade puhul, millele tehakse korduvost või mis tingimata ei vaja nõustamist või proovimist, valivad kliendid ka peale kriisiaega meeleldi mugava e-ostlemise. Lisaks on e-kaubandus avanud Kaubamaja uksed ka paljudele Tallinnast ja Tartust eemal elavatele, töötavatele või suvitavatele inimestele," märkis ta.



Jaanipidustuste ajal olid Kolgi sõnutsi ootuspäraselt populaarseimate kaupade seas Kaubamaja liha- ja kalameistrite grilltooted, mis aasta aastalt üha enam austajaid kogunud on. Enam kui varem telliti aga pidulaua katteks lisaks klassikalistele grilltoodetele valmis suupistevaagnaid.

Eriolukord kiirendas uute lahendusteni jõudmist



MAXIMA Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik sõnas, et koroonakriis mõjutas jaekaubandust mitut moodi – muutus inimeste enda käitumine kaupluses – kaupluste poolt pakutavate desinfitseerimisvahendite ja kinnaste kasutamine, pikkivahe hoidmine järjekordades ning maskide kandmine. "Samas pakkus eriolukord meile võimalust kiirendada uute lahenduste kasutuselevõttu," märkis ta.

Laik selgitas, et nii jõudis kiirendatud korras pea kõikidesse Eesti suurematesse linnadesse ja maakondade keskustes asuvatesse Maxima kauplustesse koostöös Barbora e-poega Barbora Express teenus, mis pakub kaupade tellimist internetist ning kontaktivaba kättesaamist kliendi poolt valitud kaupluses.

Ta osutas, et Maxima on esimene jaekett Eestis, kes on arendanud ostlemiseks mobiilirakenduse, mis annab kliendile võimaluse ostud teha, võttes kaasa vaid mobiiltelefoni.

Laik möönis, et eriolukorra ajal oli kaupluste külastajate arv tavapärasest väiksem, kuid samas oli inimeste ostukorv suurem – korraga varuti kaupa pikema perioodi peale.

"Eriolukorra lõppedes hakkas tasapisi kasvama ka kauplustes igapäevaoste tegevate klientide hulk – täna võime öelda, et keskmine kauplusi külastav klientide arv on jõudnud eelmise aastaga võrreldavale tasemele. Samas kasvatas eriolukord tunduvalt ka e-poe klientide hulka, kes jätkavad teenuse kasutamist ka peale eriolukorra lõppemist," sõnas ta.

Laik märkis, et kuna selleaastane jaanipäev ja võidupüha langesid teisipäevale–kolmapäevale, siis jaotus ka vastavalt sellele klientide kaupluste külastatavus ühtlaselt pühade-eelsele nädalavahetusele ning pühade- eelsetele päevadele.