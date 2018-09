September toob pealinna lasteaia- ja huvikooliõpetajatele palgatõusu

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja haridustöötajate esindajate kohtumisel lepiti kokku, et septembrist tõusevad pealinna lasteaia- ja huvikooliõpetajate, õpetaja abide ning direktorite palgad.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja haridustöötajate esindajate kohtumisel lepiti kokku, et septembrist tõusevad pealinna lasteaia- ja huvikooliõpetajate, õpetaja abide ning direktorite palgad.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et Tallinn on juba 2006. aastast hoidnud lasteaiaõpetajate palgad samal tasemel kooliõpetajate palgaga. "Sellega soovime väärtustada kõikide õpetajate tööd, nii nagu oleme kõrgelt hinnanud õpetaja abide panust ja tõstnud juba aastaid ka nende töötasu," sõnas Belobrovtsev. "Kaheteistkümne aasta jooksul on näiteks lasteaiaõpetaja palk tõusnud koguni 155 protsenti."

Lähtudes Tallinna 2018. aasta lisaeelarvest lepiti kokku, et alates 1. septembrist tõuseb linnaeelarvest rahastatavate haridusasutuste töötajate töötasu järgnevalt: lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 1150 eurole, õpetaja abide palk 610 eurole ning linnaeelarvest palka saavate kooli- ja huvikooliõpetajate ning tugispetsialistide töötasu alammäär 1150 eurole kuus.

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust 1530–1860 eurot. Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on sõltuvalt õpilaste arvust 1645–2200 eurot. Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammääraks on 1775 eurot kuus ning Tallinna Õppenõustamisekeskuse direktoril 1855 eurot kuus.

Palgaläbirääkimistel osalesid abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna alusharidusjuhtide ühenduse esindaja Riina Läll, Tallinna huvikoolijuhtide esindaja Raul Tomberg ning Tallinna õpetajate ametiühingu esimees Annemai Annijerv.