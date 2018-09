Seriaal PANK jõuab ekraanidele vaid loetud päevade pärast

Juba 18. oktoobril tele-esilinastub ETVs teleseriaal "PANK", mis räägib kümne tunni jooksul Eesti inimeste ees olnud valikutest 1990ndatest peaaegu tänapäevani. Seriaali keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku.

1990ndate alguses saabub panka Toomas, kes teeb peadpööritavat karjääri. Koos pangajuhtide Ülle ning Kaljuga rühitakse läbi majanduskriiside edasi suurema eesmärgi poole. Ent paratamatult tekivad konfliktid konkurentidega, tööpinge murendab inimsuhteid ning kõik tegelased on silmitsi oluliste valikutega.

"PANKA on ette valmistatud üle kahe aasta. Sellesse on oma aega ja energiat panustanud mitusada inimest ning paljud Eesti ettevõtted, kelleta sellemahulist projekti ellu ei oleks saanud viia," rõhutas seriaal PANK produtsent Paul Aguraiuja.

Ta lisas, et seriaali PANK suurtoetaja on AS Olerex, kelle tugi on seriaali valmimisel olnud väga oluline.

Nii nagu seriaal alustab 90ndate valikutest, on alustanud ka Olerex 1994. aastal kahe noore bioloogi, Antti Moppeli ja Andres Linnase, poolt tehtud julgest otsusest. Riigis, kus leiba sai talongiga ning restorani pääsemiseks oli vaja šveitserile anda 25 rubla, muutus ühel hetkel kõik. Sisuliselt üleöö oli võimalik osta varem defitsiidina tuntud kaupu nagu sulejopesid ja sukkpükse, igaüks võis erastada korteri või teha oma firma. Kütusefirma loomise algusaegadest on Olerex käinud pika tee, muutudes Lõuna-Eesti ärist kogu vabariiki katvaks, suurima turuosaga tanklatevõrgustikuks.

Seriaali produtsent lisas, et ettevõte põhineb 100% Eesti kapitalil ning Olerexi teenitud kasum jääb Eestisse, kusjuures suures ulatuses reinvesteeritakse meie kõigi mugavama tuleviku hüvanguks. AS Olerexi toetus seriaalile PANK on panus ning kingitus EV100 ürituste ja sündmuste seeriasse ning tugi Eesti kultuurile ja ühisele mälule.

Seriaal PANK valmiski EV100 puhul ning jõuab ETV eetrisse alates 18. oktoobrist igal neljapäeval. Lisaks ETVle on sarja näitamisõigused soetanud juba ka Soome YLE ning Läti Riiklik Televisioon. Seriaali režissöörid on Jan Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ning Marianne Kõrver, peaosades Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsep, Priit Võigemast ja Andres Dvinjaninov. Operaatorid on Meelis Veeremets ja Ants Martin Vahur, monteerijad Hendrik Mägar ja Jaak Ollino jr, helilooja Sten Šeripov. Seriaali autorid on Eero Epner ja Tarmo Jüristo, produtsent Paul Aguraiuja.