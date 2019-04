Siim: iga hinna eest laenu võtmine ei ole hea

30- aastane müügimees Siim ütles, et Eesti ühiskond on olnud liikumas järjest avatuma ühiskonna poole. „Nii võiks ka jätkuda, mingeid drastilisi muudatusi ei ole valitsusel vaja teha, sest liigume õiges suunas,“ soovis ta.

30- aastane müügimees Siim ütles, et Eesti ühiskond on olnud liikumas järjest avatuma ühiskonna poole. „Nii võiks ka jätkuda, mingeid drastilisi muudatusi ei ole valitsusel vaja teha, sest liigume õiges suunas,“ soovis ta.

Siim ei karda, et Eesti ühiskond pööraks kuhugi vihakõnede poole. „Ühiskond peabki olema selline, kus kõigil on õigus öelda oma arvamus välja, aga oluline on see, et me kõigele, mis öeldakse, ei reageeriks. Alati tuleb aru saada, mis on mõistlik ja mis ei ole,“ mõtiskleb ta.

Tema arvates ei peaks me ajanduses liikuma selles suunas, kuhu liiguvad Ameerika Ühendriigid. „Meil on lähemalt natukene paremaid näiteid võtta. Uuelt valitsuselt ootan majanduse vallas avatust ja ka mõistlikkust. Kui ma kuulen, et oleks vaja kõige tegemiseks laenu võtta, siis see ei ole õige tee. Tegelikult on laenamine ainult lühikeses perspektiivis hea otsus,“ sõnas Siim.