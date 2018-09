Siiri Sisask liitus EKREga

"Minu osalemine EKRE töös saab kindlasti olema uute mõtete ja ideede väljapakkumine, mida olen kogenud oma töös MTÜ-ga Saagu Valgus," sõnas muusik Siiri Sisask.

Täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga liitumisest teatanud laula muusik ja heategevusliku MTÜ Saagu Valgus kauaaegne eestvedaja Siiri Sisask kandideerib 2019. aasta valimistel riigikokku Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas, vahendas BNS.

"Minu osalemine EKRE töös saab kindlasti olema uute mõtete ja ideede väljapakkumine, mida olen kogenud oma töös MTÜ-ga Saagu Valgus. Nagu EKRE-le, nii on ka mulle oluline eesti keele ja rahvuse säilimine. Eesti on praegu sellises seisus, et paljud eelnevalt tegemata jäänud otsused on hakanud näitama oma valusat palet. Nendeks on nii laste ja noortega seotud probleemid kui ka keskkonnaprobleemid. Tahangi tegeleda peamiselt nende teemadega," ütles Siiri Sisask.

"Erinevalt kõikidest teistest erakondadest, kes on teinud mulle liitumisettepaneku, on EKRE ainus, kes on pakkunud tõhusat koostööd ja kellega oleme pidanud sisukaid läbirääkimisi. Teised erakonnad on huvi tundnud vaid minu võimaliku häältesaagi vastu, mis on muutnud nad minu silmis mitte just kuigi tõsiseltvõetavaks. EKRE puhul on hoopis hea meel, et mul on võimalik olulistes asjades ühiskonna ja inimeste heaolu nimel kaasa rääkida."

Lisaks muusikutööle on Sisask alates 1998. aastast vedanud MTÜ-d Saagu Valgus, mis tegeleb puudust kannatavate perede ja laste toetamisega. 2013. aastal pälvis Sisask Aasta Vabatahtliku tunnustuse, 2015. aastal anti talle Aadu Luukase SA missioonipreemia.

2003–2007 oli Sisask riigikogu liige. 2007–2009 oli ta Kaiu valla volikogu liige ja kultuurikomisjoni esimees.