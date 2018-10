Siiri Sisask loobus EKRE nimekirjas riigikokku kandideerimisest

"Seoses minu selgete väljaütlemistega samasooliste perede kaitseks olen tekitanud EKRE paljudes liikmetes pahameelt," selgitas muusika Siiri Sisask EKRE nimekirjas riigikokku kandideerimise loobumisest.

"Seoses minu selgete väljaütlemistega samasooliste perede kaitseks olen tekitanud EKRE paljudes liikmetes pahameelt. Kahjuks jään ma selles küsimuses endale kindlaks ja sellega seoses võtan tagasi oma kandidatuuri EKRE valimisnimekirjades osalemiseks 2019. aasta riigikogu valimistel," ütles Sisask.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme sõnul oli Siiri Sisaskiga eelnevalt juttu, et ta toetab EKRE poliitikat ja nõustub programmiga. "Oleme rahvuskonservatiivid, meie eesmärk on ühendada kõik rahvuslikult mõtlevad inimesed ja seetõttu olime rõõmsad ka tema liitumise üle," ütles Helme.

"Samas on kooseluseaduse tühistamine meie jaoks üks kõige olulisemaid väärtusküsimusi. Ei ole mõeldav, et järgmises fraktsioonis on liikmeid, kelle puhul me ei saa olla kindlad, et ta seda poliitikat oma häälega ei toeta. Erakond väärtusküsimustes kompromissile ei lähe ja soinistumine on välistatud. Me ei ole konjunktuurierakond, vaid missioonierakond," lisas Helme.