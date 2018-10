Sikkut: Haigekassa peab eriarstiabi hankeid paremini selgitama

"Minule teadaolevalt jätkab Medicum Lasnamäel teenuse osutamist 11 senisel erialal ning lisaks alustab teenuse osutamisega kahel uuel erialal. Vaid üks varasemalt osutatud teenus lõpetatakse," märkis tervise- ja tööminister Riina Sikkut oma kirjas haigekassa juhatuse esimehele Rain Laanele.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kutsus haigekassat avalikkusele paremini selgitama eriarstiabi riigihangetega seoses kujunenud olukorda ning kiirustama pooleliolevate hangete lõpuleviimisega, vahendas BNS.

"Kuigi haigekassa ostab erasektorist hankega vaid 7 protsenti kogu raviteenuste mahust, siis hetkel võib avalikkusele olla jäänud mulje, et teatud piirkondades või erialadel teenuseid enam ei osutata ja inimesed jäävad vajaliku abita. Näiteks levivad valeväited Lasnamäel töötava Medicumi kohta. Minule teadaolevalt jätkab Medicum Lasnamäel teenuse osutamist 11 senisel erialal ning lisaks alustab teenuse osutamisega kahel uuel erialal. Vaid üks varasemalt osutatud teenus lõpetatakse," märkis Sikkut oma kirjas haigekassa juhatuse esimehele Rain Laanele.

"Palun Haigekassal teha omalt poolt kõik, et sellised valeväited ümber lükata ja avalikkust piisavalt teavitada, et inimesed ei jää vajaliku abita mitte üheski Eesti piirkonnas, sealhulgas Lasnamäel," rõhutas minister. "On vajalik inimestele kinnitada, et järgmise poole aasta jooksul kavandatud vastuvõtud ja aasta jooksul tehtavad plaanilised protseduurid saavad nad teenuseosutaja juures, kuhu neil aeg oli kokku lepitud," lisas ta.

"Samuti palun kaaluda eraldi lahendust Lasnamäe, Pirita ja Viimsi piirkonna inimestele eriarstiabi teenuse kättesaadavuse tagamiseks kodu lähedal," kirjutas Sikkut haigekassa juhile.

Rohkem kui viissada Lasnamäe, Pirita ja Viimsi erakliinikute tervishoiutöötajat tegid teisipäeval avaliku pöördumise, mille kritiseerisid haigekassa eriarstiabi riigihanke tulemusi ning nõudsid täiendava hanke korraldamist. Arstid leidsid, et "Lasnamäe, Pirita ja Viimsi ravikindlustatute ravi geograafilise kättesaadavuse vajaduse jätkuv ignoreerimine haigekassa poolt ei ole aktsepteeritav ja sellele probleemile tuleb leida sisuline, kiire ja jätkusuutlik lahendus".

Sikkut kutsus haigekassat ka kiirustama pooleliolevate hangete sõlmimisega. "Hetkel on kujunenud kahetsusväärne olukord eriarstiabi riigihankega, kus alates 1. oktoobrist 2018. aastal ei ole teatud piirkondades ja erialadel hankelepingud vaidlustuste tõttu veel sõlmitud. Mõistan, et hankes osalejate arvu tõttu on sisse antud tavapärasest enam vaidlustusi ja lepinguteni jõudmine on seetõttu võtnud oodatust rohkem aega. Koos rahandusministeeriumiga tuleb juriidilistel küsimustes ja vaietes kiiresti lahendused leida, et nii teenuseosutajatel kui ka patsientidel oleks kindlustunne järgmisteks aastateks," kirjutas sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööminister.

Sikkut soovitas ka haigekassal tulevikus mõtelda hangete varasemale väljakuulutamisele. "Samuti panen teile südamele, et arvestades eriarstiabi riigihanke mahtu ja teenuseosutajate tihedat konkurentsi, peaks haigekassa kaaluma edaspidi hanke väljakuulutamist ajaliselt varem," kirjutas minister.

"Ühtlasi ootan haigekassalt avatud suhtlemist ja piisava info jagamist avalikkusele, et patsientidel oleks vajalik teave ka selle kohta, millisest tervishoiuasutusest nad edaspidi raviteenuseid saavad juhul, kui senine tervishoiuteenuse osutaja ei jätka haigekassa lepingupartnerina. Koostöös terviseametiga tuleb tagada, et kõik teenuseosutajad, kellega leping sõlmitakse, suudavad kvaliteetset tervishoiuteenust osutada," rõhutas minister Sikkut.

Tervise- ja tööminister on haigekassa nõukogu esimees.