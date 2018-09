"Elame kauem, kuid haigena. Seejuures kaotame kõige rohkem eluaastaid just südame-veresoonkonna haiguste tõttu," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. "Samas oleks suur osa südamehaigustest ennetatavad, kui pööraksime oma tervisele rohkem tähelepanu – liiguksime rohkem, toituksime tervislikumalt ja loobuksime ebatervislikest harjumustest."

Täna on maailma südamepäev, millega pööratakse tähelepanu südamehaiguste ennetusele. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul kaotame südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise ja enneaegse suremuse tõttu Eestis igal aastal enam kui 120 000 eluaastat, ehkki vähemalt 80% enneaegsetest surmadest oleks tervislike eluviisidega ennetatavad.

"Eesti inimeste oodatav eluiga on kõrgem kui kunagi varem, kuid tervena elatud eluaastad ei ole niisama jõudsalt kasvanud. See tähendab, et elame kauem, kuid haigena. Seejuures kaotame kõige rohkem eluaastaid just südame-veresoonkonna haiguste tõttu," ütles minister Riina Sikkut. "Samas oleks suur osa südamehaigustest ennetatavad, kui pööraksime oma tervisele rohkem tähelepanu – liiguksime rohkem, toituksime tervislikumalt ja loobuksime ebatervislikest harjumustest. Ühiselt saame panustada, et ka elukeskkond meie ümber toetaks tervislikke valikuid."

2016. aastal kaotati Eestis enneaegse suremuse ja haigestumuse tõttu südame-veresoonkonna haigustesse ligi 122 300 eluaastat. See moodustab 27% enneaegse suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastatest.

Haigekassa alustas augustis ligi aasta vältavat kampaaniat, mille eesmärk on pöörata tähelepanu südame tervise eest hoolitsemisele, südamehaiguste ennetamine ja varane avastamine. Vereringeelundite raviks kulub aastas ligikaudu 98 miljonit eurot. Mullu suri südame- ja veresoonkonna haigustesse 8005 inimest, mida on üle kahe korra rohkem kui pahaloomuliste kasvajate ja üle saja korra rohkem kui liiklusõnnetuste tõttu lahkunuid. Rohkem infot kampaania kohta Facebooki lehel „Südame heaks": https://goo.gl/YXvEHk

Maailma südamepäeva tähistatakse alates 2000. aastast 29. septembril eesmärgiga teavitada inimesi, et südame-veresoonkonna haigused on maailmas surmapõhjus number üks.

Südametervise hoidmise kohta leiab rohkem infot Tervise Arengu Instituudi veebilehel: http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/sudametervis