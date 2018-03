Simson: 2025. aastal on Jõhvi ja Narva vahel neljarealine maantee

"Otsus tuleb pärast 2019. aasta valimisi, sest vajalik on ka rahaline kokkulepe," kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Üle kümne aasta päevakorral olnud, kuid pidevalt edasi lükkunud Jõhvi ja Narva vahelise maantee neljarealiseks ehitamine saab majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul teoks orienteerivalt 2025. aastaks, vahendas BNS Põhjarannikut.

Vastates Põhjaranniku küsimusele, mis aastal saab Jõhvist Narva sõita mööda neljarealist maanteed, ütles Simson, et see on "peaaegu kindlasti" Keskerakonna valimislubadus 2019. aasta riigikogu valimistel. Ta pakkus, et lisaks Keskerakonnale saab Eesti kolme põhimaantee ehitamine neljarealiseks veel mõne teisegi erakonna valimislubaduseks, mis peaks tegema selle plaani elluviimise reaalseks ka eri koalitsioonivalitsuste puhul.

"Otsus tuleb pärast 2019. aasta valimisi, sest vajalik on ka rahaline kokkulepe," kinnitas Simson. Minister selgitas, et otsuste tegemisest kuni neljarealise maantee valmimiseni läheb umbes kuus aastat, mis kulub maade omandamisele, tee projekteerimisele, hanke läbiviimisele ja ehitusele. "Me näeme, et Tallinna-Tartu [maantee neljarealiseks ehitamise] puhul tehti otsus 2016 ja valmis saab see aastal 2022," märkis ta.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk teatas neljapäeval, et Jõhvi ja Narva vahelise neljarealise maanteelõigu eeldatav ehitusmaksumus on 200-220 miljonit eurot.