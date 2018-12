Simson: kellakeeramisest loobumine ei tohi luua ajalist "lapitekki"

Kui Euroopa Liit loobub kellakeeramisest, siis tuleb tagada, et kontinendil ei tekiks ajalist "lapitekki", kus ühes ajavöönds asuvates riikides on erinev aeg, ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Kui Euroopa Liit loobub kellakeeramisest, siis tuleb tagada, et kontinendil ei tekiks ajalist "lapitekki", kus ühes ajavöönds asuvates riikides on erinev aeg, ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

"Eesti jaoks on oluline olla lähimate naabritega samas ajavööndis ja seda kinnitavad ka uuringu tulemused," ütles Simson viidates esmaspäeval avaldatud uuringu tulemustele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tellimusel läbi viidud küsitluse kohaselt eelistab 55 protsenti eestlastest kellakeeramise lõpetamisel püsivat suveaega. Kõige olulisemaks peetakse küsitluse kohaselt ühte ajavööndisse kuulumist Balti riikidega ja teiste samasse vööndiaega kuuluvate riikidega nagu Ukraina, Moldova, Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka, Küpros - seda nimetas 63 protsenti vastanutest. Järgmine oluline kriteerium on Soomega samasse ajavööndisse kuulumine, mida pidas tähtsaks 45 protsenti.

"Eesti on teinud Euroopa Komisjoni ettepanekule reageerides põhimõttelise otsuse, et kellakeeramisest oleks mõistlik tulevikus loobuda. See otsus oli aga protsessi lihtsam osa," ütles Simson pressiteate vahendusel. "Nüüd tuleb meil koostöös naabritega selgusele jõuda, kas mõistlik oleks valida suve- või talveaeg," lisas minister.

Hiljutisel Euroopa Liidu transpordiministrite nõukogul esitleti kellakeeramise lõpetamise direktiivi eduaruannet. Hetkel ei ole selget Euroopa Liidu liikmesriikide enamust, kes toetaksid kellakeeramise lõpetamist. Liikmesriigid on väljendanud arvamust, et vajatakse enam aega uuringute ja konsultatsioonide tegemiseks ning rõhutasid ministrite nõukogul ajalise "lapiteki" vältimise vajadust, teatas MKM-i pressiesindaja.

"Brüsseli transpordiministrite nõukogu näitas, et enamus liikmesriike pole valmis kellakeeramisest loobuma enne 2021. aastat. Seega on meil piisavalt aega, et naaberriikidega läbi rääkida. On selge, et uus lahendus ei saa olla ajalise „lapiteki“ näol senisest lahendusest kehvem," ütles Simson.

Euroopa Liit on põhimõtteliselt otsustanud lõpetada igakevadine ja -sügisene kellakeeramine, kuid jätnud riikide enda otsustada, kas jääda kasutama praegust suve- või talveaega. Eesti olukorra teeb keeruliseks, et põhjanaaber Soome eelistab talveaega, lõunanaabrid Läti ja Leedu aga suveajale jäämist, kuigi kõik neli asuvad geograafiliselt ühes ajavööndis.