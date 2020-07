Sinivetikas tõi Tallinna randadesse punased lipud

"Teavitasime eelmine nädal sinivetikate kahtlusest terviseametit. 17. juulil saimegi neilt kirja, et tuuled on toonud kõikidesse Tallinna supluskohtadesse ja põhjarannikule sinivetikate kogumeid," rääkis Tallinnas rannavalve eest vastutava G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja. "Seetõttu on pea kõikides Tallinna randades punane lipp."

"Teavitasime eelmine nädal sinivetikate kahtlusest terviseametit. 17. juulil saimegi neilt kirja, et tuuled on toonud kõikidesse Tallinna supluskohtadesse ja põhjarannikule sinivetikate kogumeid," rääkis Tallinnas rannavalve eest vastutava G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja. "Seetõttu on pea kõikides Tallinna randades punane lipp."

Ainsa Tallinna rannana on Harkus heisatud kollane lipp, kuna sinivetikate kogus pole seal suur. Küll aga on Raja sõnul sealgi soovitav olla ettevaatlik ja pärast vees käimist end duši all loputada.

Igaüks vastutab enda eest ise

Punane lipp on rannakülastajale sõnum, et vette minna on ohtlik. Aga kui inimene sellest hoolimata tahab vette minna, siis on see Raja kinnitusel tema enda otsus ja vastutus. "Laste eest vastutavad muidugi nende vanemad," nentis Raja.

Kuna nädalavahetusel olid palavad ilmad, siis kippusid inimesed ikka vette, hoolimata hoiatavast punasest lipust. "Samal ajal oli palju neid, kes tundsid huvi, miks on rannas punane lipp ja mida sinivetikas inimesele teeb. Lisaks käisid vetelpäästjad ka ise rannas inimesi ohust informeerimas," rääkis Raja.

Üllatav oli Pirita rannavalve jaoks suur hulk koeraga randa tulijaid, kellel paluti rannast lahkuda. Koeraga avalikku suplusranda tulla heakorraeeskiri Raja kinnitusel nagunii ei luba, lisaks on sinivetika suhtes kaitsetumad just lemmikloomad ja kolmandaks ei mõju palava ilmaga rannas päikese käes olemine samuti koertele hästi. Oli aga ainult üks inimene, kes G4S rannavalve poole arvatavasti sinivetikast põhjustatud nahalööbega pöördus. "See oli Pirita rannas," selgitas Raja.

Suplusvee proove randades võtab terviseamet. Rannavalve ise veeproove ei võta, aga kui vetelpäästjad näevad suplusalas ohtralt sinivetikaid, siis heisatakse rannas punane lipp.

Lemmikloomi tuleb kaitsta eluohtliku sinivetika eest

PetCity kliinikutesse jõuab järjest rohkem neljajalgseid patsiente, kellel on tuvastatud sinivetikamürgitus. Kahjuks jõuavad nii mõnedki neist kliinikusse liiga hilja. PetCity kliiniku veterinaar Jürgen Mitt paneb loomaomanikele südamele, et sinivetikaga saastunud veekogudes ujumist tuleks igal juhul vältida.

Üldjuhul on sinivetikaga saastunud vesi kollakasroheline ja hägune ning sellel on kopituse lõhn. Loomaomanikul ei ole väga keeruline välise vaatluse korral hinnata veekogu seisundit ning vähimagi kahtluse korral ei tohi mitte mingil juhul lemmikut sellisesse vette lubada. Koer võib ujudes vett alla neelata või pärast sellises vees ujumist oma karva lakkuda ja nii mürgituse saada. Sinivetikas on ka väikeses koguses mürgine, sest kahjustab looma maksa ning neerusid.

Mitt puutus esmakordselt kokku sinivetikatest põhjustatud raskete juhtumitega 2014. aastal. Veterinaar nentis, et juba tol suvel ta veendus kui eluohtlik on sinivetikas loomale, sest mitmed juhtumid lõppesid lemmiku surmaga. „Kõik need loomad olid noored ja elujõulised kaasnevate probleemideta. Paraku tõusetub see probleem aasta aastalt ja loomaomanike teadlikkuse tõstmisega tuleb järjepidevalt tegeleda. Õnneks saab ettevaatusabinõusid kasutades hullema ära hoida," selgitas Mitt.

Samas ütleb Mitt, et kahjuks satub kliinikusse viimastel päevadel järjest rohkem selliseid koeri, kellel juba esinevad mürgistuse sümptomid.

„Tegelikult tuleb kliinikusse pöörduda kohe kui on teada või on vähimgi kahtlus, et lemmik ujus saastunud vees või jõi seda. Reageerida tuleb kindlasti kohe ja sümptomite esinemiseni ei tohi mingil juhul oodata.“ Juhul, kui on kahtlus, et koer on ujunud sinivetikaid täis vees või seal lihtsalt jalutanud, tuleb ta karv rohke veega kiirelt ära pesta ja mitte lubada sellist karva lakkuda. PetCity lemmikute kiirabi töötab 24h, kiirabi lühinumber on 15222.

Tuulega kaovad vetikad randadest kiiresti

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lembi Tiks selgitas, et sinivetikad arenevad avamerel Läänemere avaosas, või siis vastavalt keset järve. Mereäärsetes randades leidub neid enim juulis ja augustis, massiliseks levimiseks on olulised temperatuur üle 16 kraadi ja valdavalt tuulevaikseid ilmad. Hulgakesi koos moodustavad nad kollakas-roheka sültja massi, mis jõuabki ujudes soodsate ilmastikutingimustega suplusrandadesse.

"Eelmisest nädalast on sinivetikas hakanud vohama Eesti põhjarannikul. Suured vetikamassid on olnud Vääna-Jõesuus, Kakumäe rannas , Stroomil, Pirital, Haabneemes, Muuga lahes, Lahemaa randades kuni Kundani," loetles Tiks.

Sinivetikate kolooniaid ei ole täheldatud Narva- Jõesuu, Toila supluskohtadel ja Lääne- Eesti mererandades. Samuti pole vetikate kolooniaid Peipsi järve ääres. Sinivetikate proove võetakse Tiksi sõnul koostöös Mereinstituudiga nende esinemise korral, nende liigilisuse ja biomassi välja selgitamiseks.

"Sinivetikad on hõljumina koos olles potentsiaalselt toksilised, see tähendab et võivad produtseerida toksiine. Sama vetika liik võib olla mõnikord mürgine, teinekord mitte," rääkis Tiks.

Ujudes ebameeldivalt püdelas kopitanud lõhnaga vetikamassis võib juhtuda, et supleja saab kiheleva nahalööbe. "Soovitame pärast suplust alati duši all käia ja loputada. Ohustatumad on väikesed lapsed ja allergiliselt tundlikumad inimesed. Kindlasti ei maksa vetikate rohket vett alla neelata ja juua," hoiatas Tiks.

Vetikate õitsengute kadumine oleneb tema kinnitusel sellest, kui kiiresti ja suures ulatuses vesi antud kohas vahetub, sh ka veekogu suurusest. "Juhul kui on tuult ja lainetust kaovad vetikakogumid kiiresti," lohutas Tiks.