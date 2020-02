Siret Kotka: puutumatu mets peaks olema Eesti turismiartikkel

"Maailmas ei ole palju selliseid riike, kus territoorium oleks nii ulatuslikult looduslikult puhta metsaga kaetud," märkis Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Siret Kotka.

Riigikogus toimus täna olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu. Puutumatu mets on Eesti jaoks üks suurimaid väärtusi ning võiksime seda rohkem loodusturistide siia meelitamiseks ära kasutada, ütles Kotka.

"Loodusturism on muutumas üha populaarsemaks ning Eesti on selleks suurepärane sihtkoht. Maailmas ei ole palju selliseid riike, kus territoorium oleks nii ulatuslikult looduslikult puhta metsaga kaetud," ütles Kotka, leides, et siinsed matkarajad ja puhkekohad on Eesti eelis ning peaksime neid rohkem ära kasutama.

Keskerakonda kuuluva poliitiku sõnul peaks riigi metsapoliitika eesmärgiks olema see, et metsamehed ja keskkonnakaitsjad mõistaksid järjest enam teineteist. "Metsamaa pindala on Eestis viimastel aegadel pigem suurenenud kui kahanenud. Mõistagi tekitab järjekordse metsatuka mahavõtmine emotsioone, kuid õigeaegne hooldamine ja uued istikud tagavad metsale paremad väljavaated tulevikuks," lausus Kotka.

"Kõik meie sammud peavad olema suunatud selleks, et Eesti mets oleks väärtuslikum, senisest liigirikkam ja ökoloogiline tasakaal veelgi paremini esindatud. Selleks tuleb aga säilitada tasakaal metsade majandamise ja kaitsmise vahel," ütles Kotka.

Keskkonnakomisjoni poolt algatatud arutelul pidasid ettekanded Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks, Eesti Maaülikooli metsapatoloogia dotsent Rein Drenkhan ning Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika vanemteadur Aveliina Helm.