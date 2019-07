SIRJE ja GALINA: Kivila Pargi üritusel oli palju sporti ja liikumist

"Kivila pargi üritus oli tore, kuid oli suunatud rohkem noortele - hästi palju sporti ja liikumist, see on hea," tõdesid naised.

"Meile väga meeldis tore kontsert lauluväljakul, kus sai kuulata nostalgilisi meloodiaid," ütlesid Sirje ja Galina üheskoos, lisades, et selliseid üritusi võiks rohkem olla. "Meie põlvkonnale on see justkui tervitus minevikust."

"Kivila pargi üritus oli samuti tore, kuid oli suunatud rohkem noortele - hästi palju sporti ja liikumist, see on hea," tõdesid naised. "On tõesti palju parem, kui noored saavad kokku ja tegelevad spordiga väljas, mitte ei istu toas arvuti taga ega tegele muude rumalustega."

Sirje ja Galina on Nolani filmivõtete osas positiivsed ning loodavad, et loodav film näitab Tallinna linna heas valguses.