Eesti sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste koolitav kõrgkool Sisekaitseakadeemia avas tänasest, 24. juulist kuni 31. juulini täiendava avalduste vastuvõtu politseiametniku, korrektsiooni, vanglaametniku ning maksunduse ja tolli erialale.

Põhjus, miks täiendav vastuvõtt nädalaks ajaks avatakse, on see, et nendel neljal erialal õppekohad põhivastuvõtu korras ei täitunud. Ometi on vajadus politseinike, vanglaametnike jt järele suur ning akadeemia loodab, et täiendava sisseastumisavalduste vastuvõtu käigus õppekohad täituvad.

Akadeemia hinnangul on põhjus, miks politseiametniku kutseõppe õppekohad ei täitunud see, et sel aastal võeti politseiteenistuse rakenduskõrgharidusõppesse vastu 75 õppurit varasema 50 asemel. Hindame, et politseiametniku õppekohad ei täitunud, sest paljud soovijad kandideerisid nii kõrgharidus- kui ka kutseõppsesse ja need, kes muidu oleks asunud õppima kutseõppesse, said rakenduskõrgharidusõppesse sisse. Konkurss põhivastuvõtul politseiametniku kutseõppe erialale oli 3,35 soovijat ühele kohale.

2019. aastal plaanib Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi käigus täita kokku 245 õppekohta, millest 30 magistriõppes, 145 rakenduskõrgharidusõppes ning 70 kutseõppes. Teistel erialadel, milleks on sisejulgeoleku magistriõpe, politseiteenuste eriala (kõrgharidusõpe), toll- ja maksunudus (riigieelarveline õpe) ja päästekorraldaja (kutseõpe) on õppekohad juba täitunud põhivastuvõtu korras.

Politseiametniku ja vanglaametniku erialal õppides saab akadeemiast kutsehariduse, korrektsiooni ning maksunduse ning tolli erialal õppides saab rakenduskõrghariduse. Maksunduse ja tolli erialal saab õppida osakoormusega ning õpe on tasuline. Teistel erialadel on õpe tasuta.

Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 24. – 31. juulini. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed läbi 5. augustil ning kutsesobivusvestlused nendega toimuvad 6.-8. augustini.

Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehelt: https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_tvv

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem) kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel. Sisekaitseakadeemias õpib ligi tuhat kadetti, kokku töötab koolis 230 inimest.

Loe erialade kohta siit:

Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes õppuritele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad eriala lõpetajal töötada Politsei- ja Piirivalveametis patrullpolitseiniku või piirivalvurina. Soovijad saavad politseiametniku kutseõppe käigus läbida valikmooduli "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks kutseeksami.

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.

Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetanu tööle asub, väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra.

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegsed ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele.